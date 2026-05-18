В Москве после зимы промыли более ста транспортных тоннелей

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 100 транспортных тоннелей промыли в столице после осенне-зимнего периода, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства промыли после осенне-зимнего периода свыше 100 транспортных тоннелей Москвы. В их числе такие крупные, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, а также Новокутузовский тоннельный комплекс", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты промыли парапеты и стены сооружений с помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов, очистили дренажные системы. Также привели в порядок смотровые и сточные колодцы сети водоотведения.

"Для проведения работ задействовали тоннелемоечные машины с особыми щетками для очистки стен и поливомоечную технику", - подчеркивается в сообщении.