В Москве привлекли к ответственности самокатчика, сбившего девочку-пешехода

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водителя электросамоката, сбившего девочку-пешехода, оперативно вычислили и привлекли к ответственности.
- Аккаунт самокатчика в сервисе навсегда заблокировали, дело уже расследует прокуратура Москвы.
- в случае подтверждения его вины за произошедшее ДТП, помимо основных санкций, ему грозит штраф от оператора проката в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Водителя электросамоката, сбившего девочку-пешехода, оперативно вычислили и привлекли к ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Ранее столичная прокуратура сообщала, что водитель электросамоката сбил 9-летнюю девочку-пешехода в центре Москвы и скрылся.
На юго-западе Москвы мужчина на электросамокате сбил беременную женщину
28 сентября 2025, 19:54
«
"Самокатчика, устроившего ДТП у Московского зоопарка, оперативно вычислили и привлекли к ответственности", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в городе работают 375 камер ЦОДД, которые в режиме 24 на 7 фиксируют передвижение СИМ. Благодаря системе видеонаблюдения и укрупненным номерам на самокате нарушителя оперативно вычислили.
"Какие меры приняли в отношении нарушителя: по камерам быстро выявили пользователя и навсегда заблокировали аккаунт в сервисе, дело уже расследует прокуратура Москвы, в случае подтверждения вины пользователя за произошедшее ДТП, помимо основных санкций, ему грозит штраф от оператора проката в размере от 30 до 50 тысяч рублей", - уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что транспортный комплекс Москвы детально разбирает каждый подобный инцидент. Мы применяем самые жесткие санкции: от штрафов и блокировки до передачи материалов в правоохранительные органы.
"Пожалуйста, будьте внимательны! Спешка и игнорирование ПДД могут стоить здоровья окружающим и обернуться необратимыми правовыми последствиями. Безопасность на дорогах - это общая ответственность", - подчеркнули в пресс-службе.
Москвич получил два года колонии за стрельбу по людям на самокатах
17 декабря 2025, 06:13