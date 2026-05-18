В Москве привлекли к ответственности самокатчика, сбившего девочку-пешехода - РИА Новости, 18.05.2026
17:38 18.05.2026
В Москве привлекли к ответственности самокатчика, сбившего девочку-пешехода

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Электросамокат на улице Москвы
Электросамокат на улице Москвы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водителя электросамоката, сбившего девочку-пешехода, оперативно вычислили и привлекли к ответственности.
  • Аккаунт самокатчика в сервисе навсегда заблокировали, дело уже расследует прокуратура Москвы.
  • в случае подтверждения его вины за произошедшее ДТП, помимо основных санкций, ему грозит штраф от оператора проката в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Водителя электросамоката, сбившего девочку-пешехода, оперативно вычислили и привлекли к ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Ранее столичная прокуратура сообщала, что водитель электросамоката сбил 9-летнюю девочку-пешехода в центре Москвы и скрылся.
«
"Самокатчика, устроившего ДТП у Московского зоопарка, оперативно вычислили и привлекли к ответственности", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в городе работают 375 камер ЦОДД, которые в режиме 24 на 7 фиксируют передвижение СИМ. Благодаря системе видеонаблюдения и укрупненным номерам на самокате нарушителя оперативно вычислили.
"Какие меры приняли в отношении нарушителя: по камерам быстро выявили пользователя и навсегда заблокировали аккаунт в сервисе, дело уже расследует прокуратура Москвы, в случае подтверждения вины пользователя за произошедшее ДТП, помимо основных санкций, ему грозит штраф от оператора проката в размере от 30 до 50 тысяч рублей", - уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что транспортный комплекс Москвы детально разбирает каждый подобный инцидент. Мы применяем самые жесткие санкции: от штрафов и блокировки до передачи материалов в правоохранительные органы.
"Пожалуйста, будьте внимательны! Спешка и игнорирование ПДД могут стоить здоровья окружающим и обернуться необратимыми правовыми последствиями. Безопасность на дорогах - это общая ответственность", - подчеркнули в пресс-службе.
ПроисшествияМоскваМосковский зоопаркЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
