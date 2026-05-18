В Москве привлекли к ответственности самокатчика, сбившего девочку-пешехода

Краткий пересказ от РИА ИИ Водителя электросамоката, сбившего девочку-пешехода, оперативно вычислили и привлекли к ответственности.

Аккаунт самокатчика в сервисе навсегда заблокировали, дело уже расследует прокуратура Москвы.

в случае подтверждения его вины за произошедшее ДТП, помимо основных санкций, ему грозит штраф от оператора проката в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Водителя электросамоката, сбившего девочку-пешехода, оперативно вычислили и привлекли к ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Ранее столичная прокуратура сообщала, что водитель электросамоката сбил 9-летнюю девочку-пешехода в центре Москвы и скрылся.

« "Самокатчика, устроившего ДТП у Московского зоопарка , оперативно вычислили и привлекли к ответственности", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в городе работают 375 камер ЦОДД , которые в режиме 24 на 7 фиксируют передвижение СИМ. Благодаря системе видеонаблюдения и укрупненным номерам на самокате нарушителя оперативно вычислили.

"Какие меры приняли в отношении нарушителя: по камерам быстро выявили пользователя и навсегда заблокировали аккаунт в сервисе, дело уже расследует прокуратура Москвы, в случае подтверждения вины пользователя за произошедшее ДТП, помимо основных санкций, ему грозит штраф от оператора проката в размере от 30 до 50 тысяч рублей", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что транспортный комплекс Москвы детально разбирает каждый подобный инцидент. Мы применяем самые жесткие санкции: от штрафов и блокировки до передачи материалов в правоохранительные органы.