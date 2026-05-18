11:14 18.05.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся грозы

Грозы могут вернуться в Москве в четверг и пятницу

Гроза с молниями. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наибольшая вероятность грозовых дождей в Москве придется на четверг и пятницу, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
  • Рекордное количество осадков выпало в столице накануне вечером и в начале ночи минувших суток, побив суточный рекорд, установленный 122 года назад.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Наибольшая вероятность грозовых дождей в Москве придется на четверг и пятницу, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что рекордное количество осадков выпало в столице накануне вечером и в начале ночи минувших суток, в результате чего был побит суточный рекорд осадков, установленный 122 года назад.
"Сегодня и во вторник дождей в столичном регионе не ожидается, а вот начиная со среды в небе начнут формироваться очаги кучево-дождевых облаков, которые уже могут стать причиной коротких дождей, но наибольшая вероятность грозовых дождей придется на четверг и особенно на пятницу, когда к региону подойдет холодный атмосферный фронт", - написал Леус в своем Telegram-канале.
