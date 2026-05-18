Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области задержали подозреваемого в убийстве в Москве - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 18.05.2026 (обновлено: 11:38 18.05.2026)
В Калужской области задержали подозреваемого в убийстве в Москве

В Калужской области задержали подозреваемого в убийстве двух человек в Москве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В квартире на северо-востоке Москвы нашли тела мужчины и женщины, избитых до смерти.
  • Подозреваемого в убийстве задержали в Калужской области, им оказался сосед потерпевших.
  • Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве мужчины и женщины, тела которых обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
Ранее в пресс-службе столичного главка СК сообщали, что тела мужчины и женщины, избитых до смерти, нашли в квартире на улице Корнейчука в Москве, следователи начали проверку.
Трое сотрудников ППС во время инцидента со смертью участника СВО Ахмеда Джабраилова - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
В Дагестане вынесли приговор полицейским по делу об убийстве участника СВО
16 мая, 01:24
"Задержан подозреваемый в убийстве мужчины и женщины на северо-востоке Москвы... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)... Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан на территории Калужской области", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Задержанным оказался сосед потерпевших 1984 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства.
В столичном главке СК уточнили, что криминалистами было осмотрено место происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая и судебно-медицинская.
Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, отметили в ведомстве.
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
СК сообщил о причастности СБУ к убийству главы батальона "Арбат" в Москве
14 мая, 12:21
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Калужская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала