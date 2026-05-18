В Калужской области задержали подозреваемого в убийстве в Москве

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве мужчины и женщины, тела которых обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
"Задержан подозреваемый в убийстве мужчины и женщины на северо-востоке Москвы... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)... Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан на территории Калужской области", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Задержанным оказался сосед потерпевших 1984 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства.
В столичном главке СК уточнили, что криминалистами было осмотрено место происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая и судебно-медицинская.
Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, отметили в ведомстве.