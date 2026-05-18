Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили об аномальной жаре - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 18.05.2026 (обновлено: 11:18 18.05.2026)
Москвичей предупредили об аномальной жаре

В Москве всю рабочую неделю ожидается аномально жаркая погода

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Жаркая погода в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве всю рабочую неделю ожидается аномально жаркая погода с температурой воздуха выше нормы на 7–9 градусов.
  • Причиной аномальной жары станет перемещение тропосферного гребня в центр России.
  • Из-за жары в Москве и Подмосковье с полуночи начал действовать оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать до конца суток пятницы.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Аномально жаркая погода ожидается в Москве всю рабочую неделю, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.
"Ближайшие пять суток в столице будет аномально жаркая погода с температурой воздуха выше нормы на 7-9 градусов. Во вторник и четверг температура достигнет плюс 32 градусов, а в остальные дни до плюс 30-31 градуса", - рассказал собеседник агентства.
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Синоптик объяснила, почему отличается погода в разных районах Москвы
07:23
По словам синоптиков, такая аномальная жара наступает из-за распространения тропосферного гребня из Средней Азии, но в эти дни не исключены и кратковременные осадки из-за наступающего воздуха с акваторий Черного и Каспийского морей.
"Причиной аномально жаркой погоды станет перемещение тропосферного гребеня в центр России, что обеспечит высокий температурный фон. При этом по южной, а затем и западной периферии гребня будет перемещаться воздух с акваторий Черного и Каспийского морей, что сделает погоду неустойчивой, местами с кратковременными дождями и грозами", - добавили в Гидрометцентре России.
Синоптики отметили, что в связи с аномальной жарой с полуночи в Москве и Подмосковье начал действовать оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать до конца суток пятницы. Также вместе со столичным регионом жара ожидается и в некоторых областях Центральной России, а именно во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской.
Гроза в Москве. 17 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Сильная гроза с ливнем накрыла Москву
Вчера, 21:19
 
РоссияМоскваКаспийское мореГидрометцентрПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала