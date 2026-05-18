Москвичей предупредили об аномальной жаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве всю рабочую неделю ожидается аномально жаркая погода с температурой воздуха выше нормы на 7–9 градусов.
- Причиной аномальной жары станет перемещение тропосферного гребня в центр России.
- Из-за жары в Москве и Подмосковье с полуночи начал действовать оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать до конца суток пятницы.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Аномально жаркая погода ожидается в Москве всю рабочую неделю, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.
"Ближайшие пять суток в столице будет аномально жаркая погода с температурой воздуха выше нормы на 7-9 градусов. Во вторник и четверг температура достигнет плюс 32 градусов, а в остальные дни до плюс 30-31 градуса", - рассказал собеседник агентства.
По словам синоптиков, такая аномальная жара наступает из-за распространения тропосферного гребня из Средней Азии, но в эти дни не исключены и кратковременные осадки из-за наступающего воздуха с акваторий Черного и Каспийского морей.
"Причиной аномально жаркой погоды станет перемещение тропосферного гребеня в центр России, что обеспечит высокий температурный фон. При этом по южной, а затем и западной периферии гребня будет перемещаться воздух с акваторий Черного и Каспийского морей, что сделает погоду неустойчивой, местами с кратковременными дождями и грозами", - добавили в Гидрометцентре России.
Синоптики отметили, что в связи с аномальной жарой с полуночи в Москве и Подмосковье начал действовать оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать до конца суток пятницы. Также вместе со столичным регионом жара ожидается и в некоторых областях Центральной России, а именно во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской.
