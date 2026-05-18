Москвичам рассказали о погоде в понедельник

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Воздух в Москве в понедельник прогреется до плюс 30 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в понедельник будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.