07:07 18.05.2026
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Тишковец: в Москве ожидается плюс 30 градусов, без осадков

Отдыхающая в парке Горького в Москве. Архивное фото
  • В Москве в понедельник ожидается температура до плюс 30 градусов.
  • Осадков не ожидается, будет переменная облачность, ветер восточный со скоростью 3–8 метров в секунду.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Воздух в Москве в понедельник прогреется до плюс 30 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ночь на понедельник в теплом секторе циклона сохранится вероятность дождя, на минимальном термометре не ниже плюс 14 - плюс 17 градусов. Днем усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, благодаря чему распогодится", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в понедельник будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.
"Максимальная температура - плюс 27 - плюс 30, что на 10-11 градусов выше климатической нормы мая", - уточнил Тишковец.
