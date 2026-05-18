У консульства России в Тирасполе образовалась очередь

ТИРАСПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Сотни жителей Приднестровья в течение дня приезжали к консульству РФ, узнав о планах предоставлять российское гражданство в упрощённом порядке, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Уточняется, что жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Сотни жителей Приднестровья в течение дня приезжали к пункту выездного консульского обслуживания посольства России в Молдавии Тирасполе , узнав о планах выдавать российское гражданство упрощённом порядке. В основном интересовались вопросами записи на гражданство РФ люди пенсионного возраста.

В свою очередь посольство России в Молдавии оповестило жителей Приднестровья о том, что пока не начат прием заявлений на прием в гражданство РФ.

"Уважаемые жители Приднестровья! Внимательно отслеживаем ваши многочисленные обращения, поступающие в связи с публикацией Указа президента Российской Федерации В.В. Путина от 15.05.2026 № 330. Отрадно видеть столь широкий интерес к получению российского гражданства. Одновременно информируем, что прием заявлений в соответствии с указом будет открыт по завершении всех необходимых технических согласований", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российской дипмиссии.

Отмечается, что о начале электронной записи будет сообщено дополнительно на официальных ресурсах посольства.