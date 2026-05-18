Мишустин рассказал об обеспеченности нефтехимической отрасли российским ПО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Все ключевые процессы в геологоразведке, электроэнергетике и нефтехимической отрасли полностью обеспечены российским программным обеспечением (ПО), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он также отметил, что в авиа-, двигателе- и судостроении, общем и железнодорожном машиностроении, легкой промышленности, транспорте, логистике, торговле, финансах, строительстве и ЖКХ этот показатель превышает 90%. Хорошие результаты показывают и другие секторы, добавил премьер.