11:41 18.05.2026
Мишустин рассказал об обеспеченности нефтехимической отрасли российским ПО

Мишустин: ключевые процессы нефтехимической отрасли обеспечены российским ПО

© РИА Новости / Максим Блинов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин сообщил о полной обеспеченности российским ПО ключевых процессов в геологоразведке, электроэнергетике и нефтехимической отрасли.
  • Он отметил, что в ряде других отраслей доля использования отечественного ПО превышает 90%.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Все ключевые процессы в геологоразведке, электроэнергетике и нефтехимической отрасли полностью обеспечены российским программным обеспечением (ПО), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник приехал в Нижний Новгород для участия в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"В геологоразведке, экологии, электроэнергетике, нефтегазовой и нефтехимической отраслях и недропользовании практически все важнейшие управленческие и производственные процессы полностью обеспечены отечественным ПО", - сказал Мишустин на пленарной сессии конференции.
Он также отметил, что в авиа-, двигателе- и судостроении, общем и железнодорожном машиностроении, легкой промышленности, транспорте, логистике, торговле, финансах, строительстве и ЖКХ этот показатель превышает 90%. Хорошие результаты показывают и другие секторы, добавил премьер.
