Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о преимуществах двигателя ПД-14 - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 18.05.2026 (обновлено: 12:06 18.05.2026)
Мишустин рассказал о преимуществах двигателя ПД-14

Мишустин назвал двигатель ПД-14 одним из самых высокотехнологичных изделий

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 18 мая 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде. 18 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 18 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал двигатель ПД-14 одним из самых высокотехнологичных изделий российской промышленности.
  • Детали для ПД-14 сделаны с помощью подсистемы для создания продукции из полимерных композитных материалов.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал двигатель ПД-14 одним из самых высокотехнологичных изделий российской промышленности.
Мишустин в понедельник выступил на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку в рамках конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Мишустин рассказал о внедрении технологий ИИ российскими предприятиями
Вчера, 11:30
"Уже появились модули для проектирования авиадвигателей, сложных поверхностей, металлоконструкций. Была сформирована и отдельная подсистема для создания продукции из полимерных композитных материалов... С ее помощью сделаны детали для двигателя ПД-14 - одного из самых высокотехнологичных изделий российской промышленности. Это еще раз доказывает - отечественным программам под силу выполнение самых серьезных задач", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что базовым компонентом для всех систем трехмерного проектирования являются геометрические ядра, которых в России несколько.
"И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы. Что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране", - добавил премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Мишустин рассказал об уверенном росте производства компьютеров в России
21 октября 2025, 16:00
 
ЭкономикаРоссияНижний НовгородМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала