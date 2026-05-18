Мишустин рассказал о преимуществах двигателя ПД-14

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал двигатель ПД-14 одним из самых высокотехнологичных изделий российской промышленности.
- Детали для ПД-14 сделаны с помощью подсистемы для создания продукции из полимерных композитных материалов.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал двигатель ПД-14 одним из самых высокотехнологичных изделий российской промышленности.
Мишустин в понедельник выступил на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
"Уже появились модули для проектирования авиадвигателей, сложных поверхностей, металлоконструкций. Была сформирована и отдельная подсистема для создания продукции из полимерных композитных материалов... С ее помощью сделаны детали для двигателя ПД-14 - одного из самых высокотехнологичных изделий российской промышленности. Это еще раз доказывает - отечественным программам под силу выполнение самых серьезных задач", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что базовым компонентом для всех систем трехмерного проектирования являются геометрические ядра, которых в России несколько.
"И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы. Что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране", - добавил премьер.
Мишустин рассказал об уверенном росте производства компьютеров в России
21 октября 2025, 16:00