Минздрав определит особенности ввоза и обращения орфанных лекарств

Краткий пересказ от РИА ИИ Проект постановления правительства, определяющий особенности ввоза и обращения недавно зарегистрированных в стране орфанных лекарств, проходит регламентные процедуры.

Всероссийский союз пациентов обратился в Минздрав с просьбой ускорить разработку постановления, чтобы упростить ввоз необходимых иностранных препаратов для людей с редкими заболеваниями.

Минздрав России совместно с субъектами контролирует наличие лекарственных препаратов в аптеках и медицинских организациях и принимает меры при рисках возникновения дефектуры.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Проект постановления правительства, определяющий особенности ввоза и обращения недавно зарегистрированных в стране орфанных лекарств, в настоящее время проходит регламентные процедуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее газета "Известия" писала, что Всероссийский союз пациентов обратился в министерство здравоохранения РФ с просьбой ускорить разработку постановления правительства, которое должно определить особенности ввоза и обращения орфанных лекарств в Россию . Люди с редкими заболеваниями не всегда могут получить необходимые им иностранные препараты в срок. Именно этот документ позволит упростить ввоз в Россию недавно зарегистрированных в стране препаратов.

"Разработанный Минздравом России проект постановления правительства Российской Федерации в настоящее время проходит регламентные процедуры. Проектом утверждаются особенности ввоза в Российскую Федерацию и обращения зарегистрированных оригинальных орфанных лекарственных препаратов и (или) высокотехнологичных лекарственных препаратов в течение 12 месяцев после даты их регистрации в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах", - уточнили в ведомстве.

Там отметили, что Минздрав России совместно с субъектами РФ посредством информационно-аналитической системы правительства на регулярной основе проводит контроль за наличием лекарственных препаратов в аптеках и медицинских организациях.

"При появлении рисков возникновения дефектуры Минздравом России совместно с производителями и регионами принимаются меры по своевременному обеспечению орфанных пациентов требуемыми лекарственными препаратами", - отметили в Минздраве.