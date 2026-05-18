Рейтинг@Mail.ru
Минздрав определит особенности ввоза и обращения орфанных лекарств - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 18.05.2026
Минздрав определит особенности ввоза и обращения орфанных лекарств

Минздрав разработал проект постановления о ввозе и обращении орфанных лекарств

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Таблетки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проект постановления правительства, определяющий особенности ввоза и обращения недавно зарегистрированных в стране орфанных лекарств, проходит регламентные процедуры.
  • Всероссийский союз пациентов обратился в Минздрав с просьбой ускорить разработку постановления, чтобы упростить ввоз необходимых иностранных препаратов для людей с редкими заболеваниями.
  • Минздрав России совместно с субъектами контролирует наличие лекарственных препаратов в аптеках и медицинских организациях и принимает меры при рисках возникновения дефектуры.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Проект постановления правительства, определяющий особенности ввоза и обращения недавно зарегистрированных в стране орфанных лекарств, в настоящее время проходит регламентные процедуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Ранее газета "Известия" писала, что Всероссийский союз пациентов обратился в министерство здравоохранения РФ с просьбой ускорить разработку постановления правительства, которое должно определить особенности ввоза и обращения орфанных лекарств в Россию. Люди с редкими заболеваниями не всегда могут получить необходимые им иностранные препараты в срок. Именно этот документ позволит упростить ввоз в Россию недавно зарегистрированных в стране препаратов.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Минздрав сформировал новый перечень стратегически значимых лекарств
14 апреля, 04:19
"Разработанный Минздравом России проект постановления правительства Российской Федерации в настоящее время проходит регламентные процедуры. Проектом утверждаются особенности ввоза в Российскую Федерацию и обращения зарегистрированных оригинальных орфанных лекарственных препаратов и (или) высокотехнологичных лекарственных препаратов в течение 12 месяцев после даты их регистрации в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах", - уточнили в ведомстве.
Там отметили, что Минздрав России совместно с субъектами РФ посредством информационно-аналитической системы правительства на регулярной основе проводит контроль за наличием лекарственных препаратов в аптеках и медицинских организациях.
"При появлении рисков возникновения дефектуры Минздравом России совместно с производителями и регионами принимаются меры по своевременному обеспечению орфанных пациентов требуемыми лекарственными препаратами", - отметили в Минздраве.
В пресс-службе добавили, что ведомство реализует упрощенную регистрацию орфанных лекарственных препаратов производителями, осуществляющими их своевременный выпуск в гражданский оборот и регионами, своевременно проводящими закупочные процедуры.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
В России разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии
17 мая, 09:04
 
Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала