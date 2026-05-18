МИД России разъяснил порядок расторжения брака за рубежом
23:46 18.05.2026
МИД России разъяснил порядок расторжения брака за рубежом

Консульский департамент МИД РФ рассказал о процедуре развода за рубежом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Консульский департамент МИД РФ опубликовал разъяснения для россиян о порядке расторжения брака за рубежом.
  • Расторгнуть брак можно в российском дипломатическом представительстве или консульском учреждении, если у супругов нет общих несовершеннолетних детей и хотя бы один из супругов — гражданин РФ.
  • Расторжение брака также возможно через местные компетентные органы или суд, с последующим подтверждением факта расторжения в России.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Консульский департамент МИД РФ опубликовал разъяснения для россиян о порядке расторжения брака за рубежом.
"Если супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и хотя бы один из супругов является гражданином Российской Федерации, обратиться по вопросу расторжения брака по взаимному согласию можно в российское дипломатическое представительство или консульское учреждение", - сказано в сообщении в Telegram-канале департамента.
Регистрация расторжения брака производится по истечении месяца после подачи такого заявления.
Расторгнуть брак при проживании за рубежом можно также через местные компетентные органы или суд, а впоследствии подтвердить в России факт расторжения, предъявив выданный за границей документ вместе с его переводом и нотариальным заверением, отмечают в МИД РФ.
Если гражданин России в результате развода восстанавливает добрачную фамилию, что зафиксировано в документе о разводе, ему следует обратиться в российское представительство для получения паспорта с актуальными данными.
"Напоминаем, что заграничный паспорт становится недействительным через шесть месяцев после смены фамилии (может быть оформлен в российском загранучреждении), а внутрироссийский – через 90 дней (получение возможно только в МВД России)", - подчеркивается в заявлении.
