МИД России разъяснил порядок расторжения брака за рубежом

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Консульский департамент МИД РФ опубликовал разъяснения для россиян о порядке расторжения брака за рубежом.

"Если супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и хотя бы один из супругов является гражданином Российской Федерации, обратиться по вопросу расторжения брака по взаимному согласию можно в российское дипломатическое представительство или консульское учреждение", - сказано в сообщении в Telegram-канале департамента.

Регистрация расторжения брака производится по истечении месяца после подачи такого заявления.

Расторгнуть брак при проживании за рубежом можно также через местные компетентные органы или суд, а впоследствии подтвердить в России факт расторжения, предъявив выданный за границей документ вместе с его переводом и нотариальным заверением, отмечают в МИД РФ.

Если гражданин России в результате развода восстанавливает добрачную фамилию, что зафиксировано в документе о разводе, ему следует обратиться в российское представительство для получения паспорта с актуальными данными.