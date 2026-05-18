МИД: президента Экваториальной Гвинеи ждут на саммите "Россия – Африка"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия надеется, что президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгема Мбасого лично примет участие в третьем саммите "Россия-Африка" в 2026 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Очень надеемся, что президент Экваториальной Гвинеи вновь примет личное участие в этом мероприятии", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.
