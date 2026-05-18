22:45 18.05.2026 (обновлено: 00:09 19.05.2026)
Мерц сделал странное заявление о переговорах с Россией

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Европа продолжит усиливать давление на Россию для начала переговоров по Украине, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с новым премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. Трансляция велась на YouTube-канале Phoenix.
"Москва должна понимать, что ей необходимо вести переговоры. Европа готова сесть за стол переговоров с Украиной, Россией и США", — сказал Мерц.
Канцлер добавил, что Германия усиливает "давление на Москву", и заверил Киев в "неизменной поддержке" со стороны ЕС.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва готова видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил гадостей в ее адрес, и подчеркнул открытость России для диалога. Он также напомнил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
