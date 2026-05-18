Меркель призвала европейских политиков не недооценивать Путина

БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что для европейских политиков недооценивать президента России Владимира Путина было бы ошибкой.
Отвечая на вопрос о том, изменилась ли ее позиция в отношении российского лидера за прошедшие годы, Меркель указала, что, по ее мнению, недооценивать Путина было ошибкой и сейчас, и в прошлом.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус отказался дать оценку кандидатуре Шредера в качестве возможного переговорщика между Россией и ЕС. Он также не стал озвучивать альтернативные кандидатуры возможных посредников. Одновременно Корнелиус заявил о готовности "евротройки" (Франция, Великобритания, ФРГ) вступить вместе с США в переговоры с Россией.
