Краткий пересказ от РИА ИИ Ангела Меркель заявила, что решающую роль в переговорах должны играть те, кто сегодня находится на посту и несет ответственность.

По ее словам, ей бы не пришло в голову просить посредника поехать вместо нее в Минск и поговорить там с российским президентом.

БЕРЛИН, 18 мая — РИА Новости. Вести переговоры с Россией должны те, кто обладает властью, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.

"Мы могли вести переговоры с Путиным только потому, что у нас была политическая власть, потому что мы были главами правительств", — объяснила она на примере переговоров в Минске

По словам бывшего канцлера, ей бы не пришло в голову просить посредника поехать вместо нее в Минск и поговорить там с российским президентом.

"По моему мнению, решающую роль здесь должны играть те, кто сегодня находится на посту и несет ответственность", — заключила она.