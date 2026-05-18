Меркель: переговоры с Россией должны вести действующие европейские политики - РИА Новости, 18.05.2026
16:30 18.05.2026 (обновлено: 16:46 18.05.2026)
Меркель: переговоры с Россией должны вести действующие европейские политики

© AP Photo / Michael Kappeler — Бывший канцлер Германии Ангела Меркель
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ангела Меркель заявила, что решающую роль в переговорах должны играть те, кто сегодня находится на посту и несет ответственность.
  • По ее словам, ей бы не пришло в голову просить посредника поехать вместо нее в Минск и поговорить там с российским президентом.
БЕРЛИН, 18 мая — РИА Новости. Вести переговоры с Россией должны те, кто обладает властью, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.
"Мы могли вести переговоры с Путиным только потому, что у нас была политическая власть, потому что мы были главами правительств", — объяснила она на примере переговоров в Минске.
По словам бывшего канцлера, ей бы не пришло в голову просить посредника поехать вместо нее в Минск и поговорить там с российским президентом.
"По моему мнению, решающую роль здесь должны играть те, кто сегодня находится на посту и несет ответственность", — заключила она.
По информации газеты Politico, Меркель, наряду с президентом Финляндии Александром Стуббом и бывшим премьер-министром Италии Марио Драги, называли среди тех, кто мог бы стать переговорщиком от Европы в потенциальных контактах с Москвой.
Президент Владимир Путин, отвечая 9 мая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, признался, что лично для него предпочтительней был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть лидер, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.
