Меркель: переговоры с Россией должны вести действующие европейские политики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ангела Меркель заявила, что решающую роль в переговорах должны играть те, кто сегодня находится на посту и несет ответственность.
- По ее словам, ей бы не пришло в голову просить посредника поехать вместо нее в Минск и поговорить там с российским президентом.
БЕРЛИН, 18 мая — РИА Новости. Вести переговоры с Россией должны те, кто обладает властью, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.
По словам бывшего канцлера, ей бы не пришло в голову просить посредника поехать вместо нее в Минск и поговорить там с российским президентом.
"По моему мнению, решающую роль здесь должны играть те, кто сегодня находится на посту и несет ответственность", — заключила она.
Президент Владимир Путин, отвечая 9 мая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, признался, что лично для него предпочтительней был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть лидер, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.