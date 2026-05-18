Рейтинг@Mail.ru
Правительство России одобрило меморандум с КНР в сфере градостроительства - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 18.05.2026
Правительство России одобрило меморандум с КНР в сфере градостроительства

Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании в сфере градостроительства

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России одобрило меморандум о взаимопонимании с правительством Китая в сфере градостроительства.
  • Меморандум поручили подписать Минстрою России.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило меморандум о взаимопонимании с правительством Китая в сфере градостроительства.
«

"Принять предложение МинстрояРоссии, согласованное с МИД России и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также предварительно проработанное с китайской стороной, о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и правительством КНР в сфере градостроительства", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Также Минстрою России поручено подписать меморандум от имени правительства РФ.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Силуанов назвал взаимодействие России и КНР стабилизирующим фактором
4 ноября 2025, 12:33
 
РоссияКитайМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала