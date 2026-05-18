Правительство России одобрило меморандум с КНР в сфере градостроительства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство России одобрило меморандум о взаимопонимании с правительством Китая в сфере градостроительства.
- Меморандум поручили подписать Минстрою России.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило меморандум о взаимопонимании с правительством Китая в сфере градостроительства.
"Принять предложение МинстрояРоссии, согласованное с МИД России и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также предварительно проработанное с китайской стороной, о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и правительством КНР в сфере градостроительства", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Также Минстрою России поручено подписать меморандум от имени правительства РФ.
