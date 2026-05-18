Экс-главу брянского МЧС заподозрили в склонении к превышению полномочий

БРЯНСК, 18 мая — РИА Новости. Бывшего начальника главка МЧС по Брянской области, а ныне коммерсанта Александра Кобзева арестовали по обвинению в склонении сотрудников к превышению должностных полномочий, сообщила журналистам пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — говорится в релизе.

Противоправную деятельность Кобзева выявили сотрудники УФСБ совместно с коллегами из МВД и при участии Главного управления собственной безопасности МЧС. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело о подстрекательстве к превышению должностных полномочий.

По данным спецслужбы, Кобзев, руководивший брянским МЧС с 2007 по 2014 год, воспользовался доверием бывших подчиненных и добился от них временной передачи государственного пожарно-спасательного имущества компании "Барракуда", которую он и возглавлял. Это позволило компании получить лицензию на ведение аварийно-спасательных работ.

При этом у "Барракуды" не было необходимого оборудования и соответствующего штата, поэтому она фактически не могла реагировать на чрезвычайные ситуации, в том числе вызванные ударами со стороны Украины

Тем не менее компания заключила договоры обязательного обслуживания с более чем 100 промышленными предприятиями в Брянской, Курской и других областях. По этим контрактам она должна была обеспечить готовность опасных объектов к локализации последствий техногенных аварий.