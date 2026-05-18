Экс-главу брянского МЧС заподозрили в склонении к превышению полномочий - РИА Новости, 18.05.2026
11:37 18.05.2026 (обновлено: 14:44 18.05.2026)
Экс-главу брянского МЧС заподозрили в склонении к превышению полномочий

Экс-главу МЧС Брянской области арестовали по делу о превышении полномочий

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-начальника главка МЧС по Брянской области Александра Кобзева подозревают в склонении сотрудников к превышению должностных полномочий.
  • Суд избрал Александру Кобзеву меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
БРЯНСК, 18 мая — РИА Новости. Бывшего начальника главка МЧС по Брянской области, а ныне коммерсанта Александра Кобзева арестовали по обвинению в склонении сотрудников к превышению должностных полномочий, сообщила журналистам пресс-служба регионального управления ФСБ.
"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — говорится в релизе.
Противоправную деятельность Кобзева выявили сотрудники УФСБ совместно с коллегами из МВД и при участии Главного управления собственной безопасности МЧС. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело о подстрекательстве к превышению должностных полномочий.
По данным спецслужбы, Кобзев, руководивший брянским МЧС с 2007 по 2014 год, воспользовался доверием бывших подчиненных и добился от них временной передачи государственного пожарно-спасательного имущества компании "Барракуда", которую он и возглавлял. Это позволило компании получить лицензию на ведение аварийно-спасательных работ.
При этом у "Барракуды" не было необходимого оборудования и соответствующего штата, поэтому она фактически не могла реагировать на чрезвычайные ситуации, в том числе вызванные ударами со стороны Украины.
Тем не менее компания заключила договоры обязательного обслуживания с более чем 100 промышленными предприятиями в Брянской, Курской и других областях. По этим контрактам она должна была обеспечить готовность опасных объектов к локализации последствий техногенных аварий.
В УФСБ отметили, что Кобзева уже привлекали к уголовной ответственности, когда он был начальником управления МЧС.
ПроисшествияБрянская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
