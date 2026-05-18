Роскачество выявило основные недостатки моторных масел на российском рынке
05:08 18.05.2026
Роскачество выявило основные недостатки моторных масел на российском рынке

Работа автомастерской. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роскачество провело исследование моторных масел класса вязкости 5W-30 и выявило системные проблемы, которые затрагивают 85% образцов.
  • Наиболее массовым нарушением стало несоответствие опережающим стандартам по щелочному числу окисленного масла: 17 из 20 товаров не соответствовали требованиям.
  • Эксперты рекомендовали автовладельцам проверять спецификации API и ACEA на упаковке масла, отдавать предпочтение продуктам с указанным нормативным документом и максимально свежей датой изготовления, следить за целостностью упаковки и приобретать масло у официальных дистрибьюторов.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Роскачество провело исследование моторных масел класса вязкости 5W-30, представленных на российском рынке: выявлены системные проблемы, которые затрагивают 85% образцов, что позволило сформулировать рекомендации для автовладельцев, сообщили РИА Новости в организации.
"Роскачество завершило масштабное исследование моторных масел класса вязкости 5W-30, представленных на российском розничном рынке... Результаты исследования выявили системные проблемы, затрагивающие 85% протестированных образцов, и позволили сформулировать четкие рекомендации для автовладельцев"
В Роскачестве уточнили, что были исследованы 20 торговых марок по 112 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Лишь два продукта подтвердили соответствие обязательным требованиям законодательства и опережающим стандартам Роскачества.
Эксперты отметили, что наиболее массовым нарушением стало несоответствие опережающим стандартам по щелочному числу окисленного масла - по этому показателю не дотянулись 17 из 20 товаров. Они объяснили, что щелочное число характеризует способность масла нейтрализовывать кислоты, образующиеся при сгорании топлива и окислении самого масла.
"В опережающих стандартах Роскачества заложено требование: после искусственного окисления, имитирующего длительную работу, щелочное число не должно падать более чем на 50%. Падение выше этого порога означает ускоренную потерю моюще-нейтрализующих свойств, рост отложений, коррозию и повышенный износ. Именно низкая стойкость пакета присадок к старению является системной проблемой рынка", - подчеркнули в организации.
Второй по значимости блок проблем, по словам экспертов, связан с низкотемпературными свойствами. Динамическая вязкость CCS (характеризует легкость прокрутки коленвала стартером) и MRV (способность масла прокачиваться насосом в мороз) напрямую определяют надежность холодного пуска.
Исследование показало, что моторное масло одной торговой марки имело недочет по опережающему стандарту Роскачества при температурах от –25°С…–35°С. "Превышение норм по этим параметрам грозит затрудненным запуском, ускоренным разрядом аккумулятора и риском масляного голодания в первые секунды работы двигателя", - рассказали в организации.
Помимо этого, сразу восемь торговых марок заявили на упаковке уровень эксплуатационных свойств, который не был подтвержден фактическими испытаниями. Для потребителя это оборачивается риском неправильного подбора масла под конкретный тип двигателя и, как следствие, недостаточной защитой, предупредили в Роскачестве. Также в маслах четырех брендов выявлены недочеты по содержанию воды.
"Тот факт, что 17 из 20 масел не прошли тест на стабильность щелочного числа - сигнал для всего рынка. Фактически это означает, что заявленные интервалы замены для многих масел могут быть завышены, и автовладельцу стоит ориентироваться на сокращенные сроки обслуживания, особенно при эксплуатации в тяжелых условиях", - заявили эксперты.
Они порекомендовали при выборе масла проверять наличие на упаковке актуальных спецификаций API и ACEA, соответствующих требованиям автопроизводителя, отдавать предпочтение продуктам с указанным нормативным документом (ГОСТ, СТО, ТУ) и максимально свежей датой изготовления, следить за целостностью упаковки, а также приобретать масло у официальных дистрибьюторов.
