Рейтинг@Mail.ru
Присяжные отклонили иск Маска к OpenAI и Сэму Альтману - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 18.05.2026
Присяжные отклонили иск Маска к OpenAI и Сэму Альтману

NBC: присяжные рекомендовали суду отклонить иск Маска к OpenAI и Сэму Альтману

© AP Photo / Paul SancyaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© AP Photo / Paul Sancya
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Присяжные суда в Сан-Франциско отклонили иск Илона Маска к OpenAI и Сэму Альтману.
  • Жюри пришло к выводу, что Маск не смог доказать факт нарушения контракта и что часть претензий заблокирована из-за истечения срока исковой давности.
  • Окончательное юридическое решение по делу примет судья, который может учесть мнение присяжных, но не обязан ему следовать.
ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Присяжные суда в Сан-Франциско встали на сторону компании OpenAI и ее главы Сэма Альтмана, отклонив претензии миллиардера Илона Маска о нарушении учредительного договора и отходе от некоммерческих целей организации, сообщает NBC News.
В августе 2024 году Маск подал судебный иск против Альтмана и других лидеров OpenAI, потребовав от окружного судьи США заблокировать попытку OpenAI стать коммерческой организацией. OpenAI позже заявила, что попытки Маска купить ее противоречат его иску против компании, в котором тот утверждает, что активы OpenAI не должны использоваться для частного заработка.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Маск пригрозил, что развитие ИИ может закончится гибелью человечества
29 апреля, 14:02
В ходе разбирательства Маск также потребовал компенсацию в размере до 134 миллиардов долларов, которую, согласно его аргументации, OpenAI, включая Альтмана и президента компании Грега Брокмана, и Microsoft якобы незаконно получили в результате отхода от некоммерческой миссии стартапа.
Из 26 исходных претензий Маска 2024 года в деле оставалось четыре, но после решения суда в апреле их число сократилось до двух - "неосновательное обогащение" и "нарушение благотворительной миссии".
«
"Жюри присяжных в понедельник пришло к выводу, что технологический миллиардер Илон Маск слишком долго ждал, прежде чем подать иск против генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и других лиц. В связи с этим был отклонен иск, в котором утверждалось, что Альтман незаконно обогатился за счет организации, сооснователями которой были Маск и Альтман", - передает телеканал.
Жюри пришло к выводу, что Маск не смог доказать факт нарушения контракта. Кроме того, присяжные согласились с защитой OpenAI в том, что часть претензий истца заблокирована из-за истечения срока исковой давности, как сообщает телеканал.
При этом данный вердикт носит рекомендательный характер. Это означает, что окончательное юридическое решение по делу примет судья, который может учесть мнение присяжных, но не обязан ему следовать.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
СМИ раскрыли, кого Маск считает своим соперником
30 сентября 2025, 11:34
 
Сан-ФранцискоСШАИлон МаскMicrosoft Corporation
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала