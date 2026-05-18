Присяжные отклонили иск Маска к OpenAI и Сэму Альтману

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Присяжные суда в Сан-Франциско отклонили иск Илона Маска к OpenAI и Сэму Альтману.
- Жюри пришло к выводу, что Маск не смог доказать факт нарушения контракта и что часть претензий заблокирована из-за истечения срока исковой давности.
- Окончательное юридическое решение по делу примет судья, который может учесть мнение присяжных, но не обязан ему следовать.
ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Присяжные суда в Сан-Франциско встали на сторону компании OpenAI и ее главы Сэма Альтмана, отклонив претензии миллиардера Илона Маска о нарушении учредительного договора и отходе от некоммерческих целей организации, сообщает NBC News.
В августе 2024 году Маск подал судебный иск против Альтмана и других лидеров OpenAI, потребовав от окружного судьи США заблокировать попытку OpenAI стать коммерческой организацией. OpenAI позже заявила, что попытки Маска купить ее противоречат его иску против компании, в котором тот утверждает, что активы OpenAI не должны использоваться для частного заработка.
В ходе разбирательства Маск также потребовал компенсацию в размере до 134 миллиардов долларов, которую, согласно его аргументации, OpenAI, включая Альтмана и президента компании Грега Брокмана, и Microsoft якобы незаконно получили в результате отхода от некоммерческой миссии стартапа.
Из 26 исходных претензий Маска 2024 года в деле оставалось четыре, но после решения суда в апреле их число сократилось до двух - "неосновательное обогащение" и "нарушение благотворительной миссии".
"Жюри присяжных в понедельник пришло к выводу, что технологический миллиардер Илон Маск слишком долго ждал, прежде чем подать иск против генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и других лиц. В связи с этим был отклонен иск, в котором утверждалось, что Альтман незаконно обогатился за счет организации, сооснователями которой были Маск и Альтман", - передает телеканал.
Жюри пришло к выводу, что Маск не смог доказать факт нарушения контракта. Кроме того, присяжные согласились с защитой OpenAI в том, что часть претензий истца заблокирована из-за истечения срока исковой давности, как сообщает телеканал.
При этом данный вердикт носит рекомендательный характер. Это означает, что окончательное юридическое решение по делу примет судья, который может учесть мнение присяжных, но не обязан ему следовать.
