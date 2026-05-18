03:49 18.05.2026
В Ливане заявили об уничтожении исторических оливковых рощ на юге страны

Дым на месте израильского удара на юге Ливана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ливане заявили, что в результате израильских атак на юге страны уничтожены большие площади многолетних оливковых рощ, которые считаются частью исторического и культурного наследия.
  • Помимо оливковых рощ, уничтожены фруктовые сады, сезонные посевы и животноводческие хозяйства.
  • Ливанское министерство сельского хозяйства начало подготовку новой системы подсчета потерь после начала новой эскалации в марте 2024 года и стремится помочь фермерам вернуться к работе на своих землях.
БЕЙРУТ, 18 мая - РИА Новости. Южный Ливан в результате израильских атак потерял большие площади многолетних оливковых рощ, которые считаются частью исторического и культурного наследия страны, заявил РИА Новости генеральный директор ливанского министерства сельского хозяйства Луейс Лахуд.
"Было уничтожено большое количество многолетних оливковых деревьев, которые представляют собой часть истории и наследия Ливана", - сказал Лахуд.
По словам представителя ведомства, израильские удары и боевые действия нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству юга Ливана, помимо оливковых рощ, уничтожены фруктовые сады, сезонные посевы и животноводческие хозяйства.
Лахуд отметил, что министерство уже запустило платформу для оценки ущерба после разрушений 2024 года, а сейчас начало подготовку новой системы подсчета потерь после начала новой эскалации в марте этого года. По его словам, власти рассчитывают как можно быстрее помочь фермерам вернуться к работе на своих землях.
Собеседник агентства подчеркнул, что сельское хозяйство остается одним из ключевых элементов ливанской экономики и напрямую связано с продовольственной безопасностью страны. Он напомнил, что в последние месяцы Ливан столкнулся с нехваткой ряда базовых продуктов, поскольку многие сельскохозяйственные районы юга и северного Бекаа оказались отрезаны из-за боевых действий.
Лахуд сообщил, что еще до начала новой эскалации министерство распределяло среди фермеров саженцы оливковых деревьев для восстановления выгоревших и разрушенных территорий. Он напомнил, что ливанское оливковое масло сохраняет высокий экспортный потенциал и уже получало международные награды.
Власти были вынуждены временно открыть импорт некоторых овощей из соседних стран из-за перебоев с поставками продукции с юга страны, добавил собеседник агентства. Сейчас, по словам Лахуда, ситуация постепенно стабилизируется, а северные районы Ливана начинают компенсировать часть потерь сельхозпроизводства юга.
