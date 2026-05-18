В Минобороны Литвы планируют создать минное поле на границе с Россией

БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Литва хочет создать на границе с Россией минное поле в рамках проекта Евросоюза Eastern Flank Watch ("Восточный дозор"), заявил глава минобороны Литвы Робертас Каунас.
"Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средств обороны. Это включает надежную линию обороны… линии с противотанковыми средствами, минами для противодействия передвижению пехоты и так далее", - сказал Робертас Каунас в интервью изданию Euractiv.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".