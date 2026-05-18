В Минобороны Литвы планируют создать минное поле на границе с Россией - РИА Новости, 18.05.2026
17:08 18.05.2026
В Минобороны Литвы планируют создать минное поле на границе с Россией

Военнослужащий литовской армии . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Минобороны Литвы планируют создать минное поле на границе с Россией в рамках проекта Евросоюза "Восточный дозор".
  • "Восточный дозор" был объявлен осенью 2025 года для противодействия мнимым угрозам со стороны России, несмотря на заявления Москвы об отсутствии намерений нападать на страны НАТО.
БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Литва хочет создать на границе с Россией минное поле в рамках проекта Евросоюза Eastern Flank Watch ("Восточный дозор"), заявил глава минобороны Литвы Робертас Каунас.
"Восточный дозор" был объявлен осенью 2025 года для противодействия мнимым угрозам со стороны России. При этом Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО.
"Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средств обороны. Это включает надежную линию обороны… линии с противотанковыми средствами, минами для противодействия передвижению пехоты и так далее", - сказал Робертас Каунас в интервью изданию Euractiv.
Использование противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, однако страны Балтии, Польша, Финляндия вышли из договора.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
