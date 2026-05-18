Упавший в Литве, вероятно, украинский дрон содержал взрывчатку

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Упавший в воскресенье на востоке Литвы, вероятно, украинский беспилотник содержал взрывчатку и был обезврежен, сообщил департамент полиции.

В воскресенье вечером Национальный центр управления кризисами сообщил об обнаружении в Утенском районе на востоке Литвы беспилотника, по предварительным данным, украинского. Его обломки нашел местный житель, система ПВО не распознала дрон.

"Сотрудники антитеррористического оперативного отряда "Арас" департамента полиции установили наличие взрывчатых веществ на месте, где был найден упавший беспилотник. Принято решение о дезактивации взрывчатки на месте, поскольку ее транспортировка представляет опасность для населения", - приводит сообщение правоохранительных органов портал LRT (Литовское радио и телевидение).

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что в среду созовет комиссию по национальной безопасности для расследования и обсуждения последствий инцидента.