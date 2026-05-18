Упавший в Литве, вероятно, украинский дрон содержал взрывчатку
15:43 18.05.2026 (обновлено: 15:48 18.05.2026)
Упавший на востоке Литвы, вероятно, украинский дрон содержал взрывчатку

© Фото : Lietuvos policija
Полиция Литвы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Утенском районе на востоке Литвы обнаружен упавший, предварительно, украинский беспилотник.
  • На месте падения дрона сотрудники полиции обнаружили взрывчатые вещества, было принято решение обезвредить их на месте.
  • Премьер Литвы Ругинене сообщила, что созовет комиссию по национальной безопасности для расследования и обсуждения последствий инцидента.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Упавший в воскресенье на востоке Литвы, вероятно, украинский беспилотник содержал взрывчатку и был обезврежен, сообщил департамент полиции.
В воскресенье вечером Национальный центр управления кризисами сообщил об обнаружении в Утенском районе на востоке Литвы беспилотника, по предварительным данным, украинского. Его обломки нашел местный житель, система ПВО не распознала дрон.
"Сотрудники антитеррористического оперативного отряда "Арас" департамента полиции установили наличие взрывчатых веществ на месте, где был найден упавший беспилотник. Принято решение о дезактивации взрывчатки на месте, поскольку ее транспортировка представляет опасность для населения", - приводит сообщение правоохранительных органов портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что в среду созовет комиссию по национальной безопасности для расследования и обсуждения последствий инцидента.
В воскресенье утром сообщалось, что неизвестный беспилотник залетел в воздушное пространство Латвии. В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Балтии.
