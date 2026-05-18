В Литве выступили с неожиданным признанием после прилета украинского БПЛА
10:51 18.05.2026 (обновлено: 10:52 18.05.2026)
В Литве выступили с неожиданным признанием после прилета украинского БПЛА

Глава МО Литвы Каунас: система контроля не заметила украинский БПЛА

Вильнюс. Архивное фото
  • Система контроля Литвы не смогла зафиксировать вторжение украинского беспилотника в воздушное пространство страны.
  • Министр обороны Литвы заявил, что необходимо время для интеграции дополнительных радаров и средств борьбы с беспилотниками в единую систему.
  • Обломки украинского БПЛА обнаружены в деревне Самане Утенского района, полиция и экстренные службы проводят расследование на месте происшествия.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Система контроля Литвы не смогла зафиксировать вторжение украинского беспилотника в воздушное пространство страны, заявил министр обороны прибалтийской республики Робертас Каунас.
"Имеющимися электронными средствами обнаружения и слежения дрон обнаружить не удалось. Нам необходимо время, чтобы ВВС интегрировали в единую систему закупленные и уже находящиеся в Литве дополнительные радары и средства борьбы с беспилотниками", — объяснил он в эфире национального радио LRT.
Он добавил, что низкая высота полета и небольшие размеры дронов также создают проблемы при их выявлении.
Накануне руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас сообщил об обнаружении обломков украинского БПЛА в деревне Самане Утенского района. Полиция и экстренные службы проводят расследование на месте происшествия.
С конца марта дроны не раз залетали на территорию прибалтийских стран. Москва сделала им специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих Россию.
