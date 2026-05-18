В Литве выступили с неожиданным признанием после прилета украинского БПЛА

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости . Система контроля Литвы не смогла зафиксировать вторжение украинского беспилотника в воздушное пространство страны, заявил министр обороны прибалтийской республики Робертас Каунас.

Он добавил, что низкая высота полета и небольшие размеры дронов также создают проблемы при их выявлении.