В Литве выступили с неожиданным признанием после прилета украинского БПЛА

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Система контроля Литвы не смогла зафиксировать вторжение украинского беспилотника в воздушное пространство страны, заявил министр обороны прибалтийской республики Робертас Каунас.
"Имеющимися электронными средствами обнаружения и слежения дрон обнаружить не удалось. Нам необходимо время, чтобы ВВС интегрировали в единую систему закупленные и уже находящиеся в Литве дополнительные радары и средства борьбы с беспилотниками", — объяснил он в эфире национального радио LRT.
Он добавил, что низкая высота полета и небольшие размеры дронов также создают проблемы при их выявлении.
Накануне руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас сообщил об обнаружении обломков украинского БПЛА в деревне Самане Утенского района. Полиция и экстренные службы проводят расследование на месте происшествия.