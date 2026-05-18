Удары ВСУ у ЗАЭС приближают черту невозврата, заявил Лихачев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, комментируя последние удары ВСУ по району Запорожской АЭС и ее городу-спутнику Энергодару, заявил, что черта, за которой не будет возврата становится все ближе.

"Мы, со своей стороны, делаем все, чтобы ситуация была под контролем, и она находится сегодня под контролем, система электроснабжения у ЗАЭС подразумевает десятки дней работы без внешнего электричества, мы там отработали всю систему, абсолютно профессионален коллектив, создана дополнительная система, дополнительное кольцо энергоснабжения, мы в нем уверены абсолютно. Но мы все ближе и ближе приближаемся к черте, после которой не будет возврата", - добавил он.