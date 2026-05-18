Удары ВСУ у ЗАЭС приближают черту невозврата, заявил Лихачев
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 18.05.2026
Удары ВСУ у ЗАЭС приближают черту невозврата, заявил Лихачев

Лихачев заявил, что удары ВСУ у ЗАЭС приближают черту, за которой нет возврата

Запорожская АЭС. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Лихачев заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС приближается к точке невозврата.
  • Он добавил, что Россиz делает все, чтобы ситуация была под контролем, и она находится сегодня под контролем/
  • Глава "Росатома" также призвал европейские страны приложить усилия для деэскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, комментируя последние удары ВСУ по району Запорожской АЭС и ее городу-спутнику Энергодару, заявил, что черта, за которой не будет возврата становится все ближе.
На территории Запорожской АЭС зафиксирован артиллерийский обстрел транспортного цеха станции со стороны ВСУ, повреждена кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала, пострадавших нет, сообщила в воскресенье пресс-служба станции. Транспортный цех - это один из ключевых элементов обеспечения работы Запорожской АЭС. Через него осуществляется внутренняя логистика, доставка специалистов, обслуживание техники и выполнение производственных задач, отметили там.
Радиационные риски для ЗАЭС растут день ото дня, заявил Лихачев
Вчера, 14:04
"Мне кажется, настало время озаботиться европейским лидерам, и там все рядышком, все границы стран Восточной Европы, они в рамках буквально сотен километров от Запорожской атомной электростанции. И хотелось бы обратить внимание, что вот эта игра с огнем, она, в первую очередь, опасна именно для восточноевропейских стран", - сказал Лихачев журналистам.
"Мы, со своей стороны, делаем все, чтобы ситуация была под контролем, и она находится сегодня под контролем, система электроснабжения у ЗАЭС подразумевает десятки дней работы без внешнего электричества, мы там отработали всю систему, абсолютно профессионален коллектив, создана дополнительная система, дополнительное кольцо энергоснабжения, мы в нем уверены абсолютно. Но мы все ближе и ближе приближаемся к черте, после которой не будет возврата", - добавил он.
По его словам, всей Европе сейчас "напрячь свои усилия, чтобы деэскалировать ситуацию вокруг Запорожской АЭС, она идет слишком быстро к точке невозврата".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
