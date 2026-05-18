Лихачев предупредил о последствиях удара по отработавшему топливу на ЗАЭС
14:11 18.05.2026
Лихачев предупредил о последствиях удара по отработавшему топливу на ЗАЭС

Лихачев: удар по отработавшему топливу ЗАЭС будет угрозой регионального масштаба

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
  • Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев предупредил о рисках в случае удара по хранилищу отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС.
  • По словам Лихачева, на ЗАЭС находится около 2600 тонн отработанного топлива, и удар по хранилищу создаст риски регионального масштаба.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. В случае удара по хранилищу отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС возникнет угроза радиационной безопасности регионального масштаба сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"На Запорожской атомной электростанции шесть блоков, там тысячи тонн свежего, отработанного топлива, по самым скромным оценкам, где-то 2600 тонн находится непосредственно на территории станции. И, конечно же, в случае попадания целенаправленного (удара - ред.), случайного в эту зону, особенно в хранилище отработавшего ядерного топлива, возникают риски регионального масштаба", - сказал Лихачев журналистам.
Лихачев прокомментировал ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС
Ядерные технологии, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
