Лихачев предупредил о последствиях удара по отработавшему топливу на ЗАЭС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. В случае удара по хранилищу отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС возникнет угроза радиационной безопасности регионального масштаба сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"На Запорожской атомной электростанции шесть блоков, там тысячи тонн свежего, отработанного топлива, по самым скромным оценкам, где-то 2600 тонн находится непосредственно на территории станции. И, конечно же, в случае попадания целенаправленного (удара - ред.), случайного в эту зону, особенно в хранилище отработавшего ядерного топлива, возникают риски регионального масштаба", - сказал Лихачев журналистам.