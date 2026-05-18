Лихачев назвал удар ВСУ по детсаду в Энергодаре демонстративным вызовом
14:08 18.05.2026 (обновлено: 14:10 18.05.2026)
Лихачев назвал удар ВСУ по детсаду в Энергодаре демонстративным вызовом

Лихачев назвал удар ВСУ по детскому саду в Энергодаре демонстративным вызовом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев назвал удар ВСУ по детскому саду в Энергодаре демонстративным вызовом.
  • По его словам, со стороны Украины также были нанесены удары по транспортному цеху ЗАЭС, по подстанции "Радуга" и по жилому массиву.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая – РИА Новости. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев назвал демонстративным вызовом удар ВСУ по детскому саду в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре.
"Совершеннейше беспрецедентный случай – это падение дрона на территорию детского сада. К счастью к великому, там не было детей. Сейчас в силу разных причин этот садик не задействован в учебном процессе, но сам по себе факт удара по дошкольному детскому учреждению, это просто демонстративный вызов", - сказал Лихачев журналистам.
Также, по его словам, со стороны Украины были нанесены удары по транспортному цеху ЗАЭС, по подстанции "Радуга", а также по жилому массиву.
