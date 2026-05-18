Лихачев прокомментировал удары Киева по району ЗАЭС и Энергодару - РИА Новости, 18.05.2026
14:19 18.05.2026
Лихачев прокомментировал удары Киева по району ЗАЭС и Энергодару

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
  • Алексей Лихачев заявил, что удары Киева по району Запорожской АЭС и Энергодару раскачивают ситуацию вплоть до катастрофического порога.
  • Он отметил, что удары направлены на социальную инфраструктуру города, жилые микрорайоны и другие объекты.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Киев ударами по району Запорожской АЭС и Энергодару раскачивает ситуацию вплоть до катастрофического порога, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
«
"Неотъемлемой частью безопасности станции (ЗАЭС - ред.) является социальная безопасность и люди, которые эту безопасность обеспечивают. И вот такие удары, направленные на социальную инфраструктуру города, на жилые микрорайоны, на автобусные остановки, на транспорт, перевозящий продукты питания, на детский сад - это просто раскачивание ситуации вплоть до катастрофического", - сказал Лихачев журналистам.
