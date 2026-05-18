Мишустин назвал Россию одним из лидеров в области двигателестроения
13:12 18.05.2026
Мишустин назвал Россию одним из лидеров в области двигателестроения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин заявил, что Россия входит в пятерку стран мира в области двигателестроения.
  • Он подчеркнул важность использования российских средств проектирования и управления производственными процессами.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Россия входит в пятерку стран мира в области двигателестроения, которые способны самостоятельно проектировать и создавать новые эффективные решения, поддерживать их жизненный цикл и эксплуатацию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы все должны понимать, что наша отрасль двигателестроения в мире сейчас в пятерке стран, которые сами могут проектировать, создавать, естественно, новые решения, эффективные решения, поддерживать и жизненный цикл, и эксплуатацию", - сказал Мишустин в рамках пленарной сессии форума ЦИПР-2026.
Он перечислил в числе таких стран США, Францию, Великобританию и Канаду. "Китайцы пока со своим софтом и с двигателями, пока идут в это, активно идут, но то, что в России есть, это дорогого стоит", - подчеркнул глава правительства.
"Дело даже не в импортозамещении в прямом. Важно, чтобы мы создавали свои агрегаты, изделия, используя российские средства проектирования, управления производственными процессами", - подчеркнул Мишустин.
