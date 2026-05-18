Внебиржевой курс доллара опустился ниже 72 рублей

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 72 рублей впервые с 8 февраля 2023 года, следует из данных торгов.

К 15.17 мск курс доллара снижался на 92 копейки относительно предыдущего закрытия - до 72,07 рубля. Минутами ранее он опускался до 71,99 рубля.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.