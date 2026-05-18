Ким Чен Ын потребовал сделать границу с Южной Кореей неприступною крепостью

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Граница КНДР с Южной Кореей должна стать неприступной крепостью, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Такое требование он выдвинул на встрече с командирами дивизий и бригад, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
"В частности, он коснулся политики нашей партии по защите территории, направленной на укрепление частей передовой линии, охраняющих южную границу, и превращение пограничной линии в неприступную крепость", — говорится в публикации.
Для этого, по словам Ким Чен Ына, необходимо пересмотреть структуру армейских подразделений и укрепить части на границе в военно-техническом отношении.
Кроме того, он призвал армию к "осознанию главного противника" и "повышению классового сознания".
В марте Ким Чен ЫН в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания 15-го созыва официально объявил Южную Корею враждебным государством. За любым возможным посягательством Южной Кореи на КНДР последует безжалостная расплата, предупредил он.