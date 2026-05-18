"Вызывает беспокойство". СМИ рассказали, чем Россия и Китай испугали Запад

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На Западе встревожены укреплением связей между Москвой и Пекином на фоне предстоящего визита Владимира Путина в Китай, следует из статьи британского The Guardian.
"Углубление отношений между государствами вызывает беспокойство на Западе, особенно после того, как Россия начала военную операцию на Украине в 2022 году. <…> Путин и Си (Цзиньпин — прим. ред.) встречались более 40 раз, что намного больше количества встреч председателя КНР с западными лидерами", — сообщается в материале.
В издании отметили рекордный уровень двусторонней торговли между странами с 2022 года.