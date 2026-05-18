ЕК прорабатывает пошлины на китайские химикаты и оборудование, пишет FT

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович прорабатывает пошлины на китайские химикаты и оборудование, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Шефчович планирует серию "жестких" пошлин на китайские химикаты и оборудование, чтобы остановить сильный наплыв продукции, который пошатнул позиции европейских производителей", - пишет издание.
Этот план рассматривается как возможный ответ на ограничения Китая на экспорт своих ключевых технологий.
По данным газеты, ЕС рассматривает установление потолка возможных закупок у одного поставщика для своих компаний на уровне 30-40%, при этом остальное европейские фирмы, в случае одобрения этого плана, должны будут покупать по меньшей мере у трех поставщиков не из одной и той же страны.
Европейские чиновники заявили изданию, что план находится на начальном этапе и будет представлен на заседании Еврокомиссии 29 мая. Далее предложение может быть вынесено на утверждение на саммите глав европейских государств в конце июня.
Источник подчеркнул, что рассматриваемые ограничения нацелены не только на Китай, поскольку есть виды сырья и химикатов, которые поставляются в ЕС преимущественно из других стран, например, гелий – из США и Катара и кобальт – из Демократической Республики Конго и Индонезии.
Помимо этого, источники сообщили газете, что ЕС рассматривает выделение большей доли квот на импорт стали по низким пошлинам для доверенных партнеров и снижение таких квот для остальных стран с тем, чтобы повысить давление на Китай.