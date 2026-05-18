Фильм "Коммерсант" снова возглавил кинопрокат в России за уикенд
03:15 18.05.2026 (обновлено: 11:10 18.05.2026)
Фильм "Коммерсант" снова возглавил кинопрокат в России за уикенд

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Премьера фильма "Коммерсант" в киноцентре "Октябрь" в Москве
Премьера фильма "Коммерсант" в киноцентре "Октябрь" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Фильм "Коммерсант" с Александром Петровым снова возглавил кинопрокат в России, заработав 51 миллион рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
Премьера мультфильма "Лео и Тиг: Дорога на Байкал" стала второй, собрав за уикенд 49,5 миллиона рублей.
На третьей строчке оказался сиквел культового "Дьявол носит Prada" с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй: в странах СНГ без учета России и Белоруссии картина заработала 28,5 миллиона рублей.
На четвертое место опустился фильм "Ангелы Ладоги" о советских спортсменах, которые в годы войны спасали жителей блокадного Ленинграда: он заработал в прокате за уикенд 23,9 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает еще одна премьера "Вверх по волшебному дереву" со сборами 22 миллиона рублей.
