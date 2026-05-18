Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве в одной из квартир произошла стрельба.
- Дом, где произошел инцидент, оцепила полиция.
- Местный житель произвел два выстрела во время конфликта со знакомым, пострадавших нет, со стрелком ведутся переговоры.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Стрельба произошла в одной из квартир в Киеве, дом, где произошел инцидент, оцепила полиция, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"О стрельбе в одной из киевских квартир сообщают местные паблики. Дом, в котором находится эта квартира, оцеплен полицией", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
В Киеве мужчина устроил стрельбу
2 мая, 15:53
Других подробностей издание не приводит.
Позже в полиции сообщили, что местный житель во время конфликта со знакомым произвел два выстрела, а затем закрылся в квартире.
"Пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас на месте находятся полицейские и спецназовцы, со стрелком ведутся переговоры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции Киева.