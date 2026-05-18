В Киеве в одной из квартир произошла стрельба
21:39 18.05.2026 (обновлено: 21:46 18.05.2026)
В Киеве в одной из квартир произошла стрельба

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Стрельба произошла в одной из квартир в Киеве, дом, где произошел инцидент, оцепила полиция, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"О стрельбе в одной из киевских квартир сообщают местные паблики. Дом, в котором находится эта квартира, оцеплен полицией", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Других подробностей издание не приводит.
Позже в полиции сообщили, что местный житель во время конфликта со знакомым произвел два выстрела, а затем закрылся в квартире.
"Пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас на месте находятся полицейские и спецназовцы, со стрелком ведутся переговоры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции Киева.
