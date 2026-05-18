Киев при поддержке НАТО делает ставку на эскалацию, заявил Галузин

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Киевский режим при поддержке стран-членов НАТО делает ставку на эскалацию напряженности вместо поиска путей урегулирования, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"При поддержке западноевропейских членов НАТО делается ставка на эскалацию напряженности, дальнейшее расширение конфликта, продолжение боевых действий вместо того, чтобы всерьез заниматься поиском путей политико-дипломатического урегулирования на основе тех взаимопониманий, которых достигли президенты Российской Федерации и США в августе прошлого года в Анкоридже", - сказал Галузин, отвечая на вопрос РИА Новости.