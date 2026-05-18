В Киеве женщина устроила стрельбу во дворе жилого дома.

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Жительница Киева устроила стрельбу во дворе дома и ранила мужчину, сообщила городская полиция.
"Мужчина сделал замечание из-за громкого поведения компании женщин и мужчин, которые отдыхали возле его дома. Во время конфликта одна из гражданок достала пистолет и произвела несколько выстрелов в сторону потерпевшего, после чего скрылась с места происшествия", — говорится в релизе.
© Фото : Национальная полиция УкраиныПистолет, из которого стреляла женщина во дворе жилого дома в Киеве
Пострадавшего доставили в больницу с ранениями руки и живота.
Стрелявшую, 43-летнюю женщину, вскоре задержали. При обыске у нее дома нашли пистолет и патроны.
По статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия" ей грозит до семи лет лишения свободы.