10:16 18.05.2026 (обновлено: 11:54 18.05.2026)
В Киеве женщина устроила стрельбу во дворе жилого дома и ранила мужчину

  • В Киеве женщина устроила стрельбу во дворе жилого дома.
  • Она ранила мужчину, который сделал замечание компании людей за громкое поведение.
  • Женщине предъявили обвинение по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия", ей грозит до семи лет.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Жительница Киева устроила стрельбу во дворе дома и ранила мужчину, сообщила городская полиция.
"Мужчина сделал замечание из-за громкого поведения компании женщин и мужчин, которые отдыхали возле его дома. Во время конфликта одна из гражданок достала пистолет и произвела несколько выстрелов в сторону потерпевшего, после чего скрылась с места происшествия", — говорится в релизе.
Пострадавшего доставили в больницу с ранениями руки и живота.
Стрелявшую, 43-летнюю женщину, вскоре задержали. При обыске у нее дома нашли пистолет и патроны.
По статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия" ей грозит до семи лет лишения свободы.
