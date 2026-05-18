Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев активно движется к эскалации террористической войны.
- Мирошник отметил, что ВСУ наносят преднамеренные удары по гражданскому населению и гражданским объектам России.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Киев активно движется к эскалации террористической войны, нанося преднамеренные удары по гражданским населению и объектам России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Киев активно движется к эскалации террористической войны, нанося преднамеренные удары по гражданскому населению и гражданским объектам, что не может трактоваться иначе как военные преступления", - написал Мирошник в своем Telegram-канале, комментируя атаки ВСУ по ДНР.
Он добавил, что ответные действия российской стороны по расположениям убийц и террористов ВСУ не заставят себя долго ждать.