Его время уходит? Киев атаковали с неожиданного направления

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Вокруг Зеленского сгущаются тучи. Ореол защитника демократии меркнет не только для украинцев, но и в глазах западных спонсоров. О том, чем это вызвано и к чему может привести, — в материале РИА Новости.

Начинает раздражать

Европа начинает уставать от Зеленского . По крайней мере, об этом говорят результаты неформального саммита ЕС , состоявшегося в конце апреля на Кипре

Идея о вступлении Украины НАТО полностью ушла с повестки дня. Больше того, в свете разногласий между США и союзниками под вопросом будущее самого блока. На этом фоне в Европе заговорили о возможности создания сугубо континентального военного альянса. И Киев в этой связи стремится скорее присоединиться к ЕС, настаивая на том, что именно ВСУ способны защитить Европу.

Однако приглашать Украину не спешат.

© REUTERS / Yiannis Kourtoglou Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает перед журналистами во время саммита лидеров Европейского союза в Никосии © REUTERS / Yiannis Kourtoglou Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает перед журналистами во время саммита лидеров Европейского союза в Никосии

Так, канцлер Германии Фридрих Мерц открыто заявил, что цель Зеленского вступить в ЕС 1 января 2027 года абсолютно невыполнима.

"Даже 1 января 2028-го — нереалистично", — добавил он.

К тому же Мерц подчеркнул, что условием членства в Евросоюзе станет завершение конфликта, которое с высокой долей вероятности подразумевает территориальные уступки со стороны Киева.

Однако на Банковой эти сигналы не услышали. В результате, как отмечает Politico, на неформальном саммите на Кипре Зеленского раскритиковали за завышенные ожидания и многолетнее неприятие идеи поэтапного вхождения в Евросоюз.

"Сейчас отношения между Киевом и Брюсселем напряженные и, вероятно, находятся на самом низком уровне за все время конфликта", — приводит издание слова бывшего украинского высокопоставленного чиновника.

© AP Photo / Markus Schreiber Владимир Зеленский © AP Photo / Markus Schreiber Владимир Зеленский

При этом Politico напоминает, что поведение главы киевского режима неоднократно провоцировало негативную реакцию на Западе, в том числе и со стороны лидеров, которые ему симпатизируют.

"Зеленский и многие украинцы действительно верят, что борются не только за Украину, но и за всю Европу и Запад, поэтому нет необходимости кого-то благодарить или смягчать свои требования. Он твердо убежден, что Европа в долгу перед Украиной. Это влияет на его мышление и риторику. Но он упускает из виду, что не все европейцы видят ситуацию именно таким образом", — цитирует издание экс-советника главы киевского режима.

Геббельсовская пропаганда

Но на этом медийные атаки на Зеленского не закончились. Еще одним ударом стало интервью его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель журналисту Такеру Карлсону

Во время их разговора прозвучало несколько резонансных заявлений. В частности, Мендель назвала Зеленского диктатором, стремящимся удержать власть на Украине. Более того, вспомнила, как он требовал от подчиненных пропагандистской работы наподобие той, что велась в Третьем рейхе.

"Мне нужна тысяча говорящих голов Геббельса", — привела бывший пресс-секретарь его слова.

© REUTERS / ZUMA Wire/Sergii Kharchenko Юлия Мендель © REUTERS / ZUMA Wire/Sergii Kharchenko Юлия Мендель

Кроме того, по ее мнению, Зеленский — одно из самых больших препятствий к миру на Украине.

Европейские СМИ оценили это интервью как важный сигнал для Киева.

"Тот факт, что Карлсон решил опубликовать материал <…>, вероятно, свидетельствует о значительном ухудшении положения Зеленского, по крайней мере, в американских республиканских кругах", — пишет немецкая газета Junge Welt.

Коррумпированный лидер

Еще одной головной болью для главы киевского режима стали новости по делу Миндича, которые еще полгода назад спровоцировали крупный коррупционный скандал и отставку главы офиса президента Андрея Ермака

Сначала украинские СМИ опубликовали новые расшифровки записей. В них речь шла о кадровых назначениях, компании Fire Point, взятках депутатам Верховной рады и строительстве элитного жилья в кооперативе "Династия".

Последний пункт стал для Ермака роковым. Так, 11 мая НАБУ и САП вручили ему подозрение по делу об отмывании 460 миллионов гривен, а уже 13 мая высший антикоррупционный суд Украины отправил его в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен — свыше трех миллионов долларов.

© REUTERS / Alina Smutko Андрей Ермак в суде © REUTERS / Alina Smutko Андрей Ермак в суде

"Для украинской политической системы, безусловно, очень символический шаг, который лишь усиливает все предыдущие сигналы о наступлении очень тяжелых времен для президента", — подчеркивает издание "Страна.UA".

Дело в том, что, согласно расследованию НАБУ, заказчиками коттеджей были четыре человека. Украинские СМИ предполагают, что один из них — сам Зеленский.

Издание отмечает: Ермак — первый оказавшийся в суде соратник главы киевского режима, но, возможно, не единственный. В частности, подозрения могут вручить секретарю Совета национальной безопасности и обороны Рустему Умерову и близкому другу Зеленского Сергею Шефиру , который занимает пост его первого помощника в офисе президента.

Но есть и еще одно важное обстоятельство.

"Основной удар по Зеленскому наносится украинскими структурами, которые (включая НАБУ и САП) ранее ориентировались на Демпартию США, а теперь перешли под патронат Европы", — указывает "Страна.UA".

Таким образом, киевский режим испытывает давление не только со стороны Вашингтона и администрации Трампа, с которой у него давно не заладились отношения, но теперь и со стороны Брюсселя.

Просятся за стол

Параллельно в Европе все чаще высказывают мысль о том, что переговоры с Россией необходимы. В частности, председатель Европейского совета Антониу Кошта на прошлой неделе заявил, что обсуждает с лидерами 27 стран ЕС, как именно должно выстраиваться общение с Россией, когда "настанет подходящий момент".

При этом он уточнил, что переговорный процесс между Москвой , Киевом и Вашингтоном может затянуться, но Брюссель опасается остаться в стороне от обсуждений условий мира.

© REUTERS / Yiannis Kourtoglou Президент Кипра Никос Христодулидис беседует с главой Евросовета Антониу Коштой во время неформального саммита европейских лидеров в Айя-Напе, Кипр © REUTERS / Yiannis Kourtoglou Президент Кипра Никос Христодулидис беседует с главой Евросовета Антониу Коштой во время неформального саммита европейских лидеров в Айя-Напе, Кипр

Попытки попасть за стол переговоров европейцы предпринимают достаточно давно. Усилия активизировались после саммита Россия — США на Аляске , однако пока успехом не увенчались.

В то же время в ЕС все яснее понимают, что в их интересах наладить прямой диалог с Москвой. Например, в начале февраля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о подготовке таких контактов. Правда, разговор с его представителем, как отметили в Кремле, не принес никаких позитивных сигналов по Украине.

Финляндия. С аналогичными призывами выступали и другие европейские страны, в том числе Швейцария

Владимир Путин , отвечая 9 мая на вопрос журналистов о том, кто для него был бы предпочтительным посредником от Европы в подобных переговорах, назвал Герхарда Шредера.

Реакция Германии не заставила долго ждать.

"Мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени. Никто другой", — заявил Мерц.

После этого глава российского МИД Сергей Лавров назвал предложение Путина испытанием европейцев на политическую зрелость и чуткость и добавил, что, несмотря на бурную реакцию, отвергать такую возможность не стали.