Его время уходит? Киев атаковали с неожиданного направления

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Вокруг Зеленского сгущаются тучи. Ореол защитника демократии меркнет не только для украинцев, но и в глазах западных спонсоров. О том, чем это вызвано и к чему может привести, — в материале РИА Новости.
Начинает раздражать
Европа начинает уставать от Зеленского. По крайней мере, об этом говорят результаты неформального саммита ЕС, состоявшегося в конце апреля на Кипре.
Идея о вступлении Украины в НАТО полностью ушла с повестки дня. Больше того, в свете разногласий между США и союзниками под вопросом будущее самого блока. На этом фоне в Европе заговорили о возможности создания сугубо континентального военного альянса. И Киев в этой связи стремится скорее присоединиться к ЕС, настаивая на том, что именно ВСУ способны защитить Европу.
Однако приглашать Украину не спешат.
© REUTERS / Yiannis KourtoglouКанцлер Германии Фридрих Мерц выступает перед журналистами во время саммита лидеров Европейского союза в Никосии
© REUTERS / Yiannis Kourtoglou
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает перед журналистами во время саммита лидеров Европейского союза в Никосии
Так, канцлер Германии Фридрих Мерц открыто заявил, что цель Зеленского вступить в ЕС 1 января 2027 года абсолютно невыполнима.
"Даже 1 января 2028-го — нереалистично", — добавил он.
К тому же Мерц подчеркнул, что условием членства в Евросоюзе станет завершение конфликта, которое с высокой долей вероятности подразумевает территориальные уступки со стороны Киева.
Однако на Банковой эти сигналы не услышали. В результате, как отмечает Politico, на неформальном саммите на Кипре Зеленского раскритиковали за завышенные ожидания и многолетнее неприятие идеи поэтапного вхождения в Евросоюз.
"Сейчас отношения между Киевом и Брюсселем напряженные и, вероятно, находятся на самом низком уровне за все время конфликта", — приводит издание слова бывшего украинского высокопоставленного чиновника.
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский
При этом Politico напоминает, что поведение главы киевского режима неоднократно провоцировало негативную реакцию на Западе, в том числе и со стороны лидеров, которые ему симпатизируют.
"Зеленский и многие украинцы действительно верят, что борются не только за Украину, но и за всю Европу и Запад, поэтому нет необходимости кого-то благодарить или смягчать свои требования. Он твердо убежден, что Европа в долгу перед Украиной. Это влияет на его мышление и риторику. Но он упускает из виду, что не все европейцы видят ситуацию именно таким образом", — цитирует издание экс-советника главы киевского режима.
Геббельсовская пропаганда
Но на этом медийные атаки на Зеленского не закончились. Еще одним ударом стало интервью его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель журналисту Такеру Карлсону.
Во время их разговора прозвучало несколько резонансных заявлений. В частности, Мендель назвала Зеленского диктатором, стремящимся удержать власть на Украине. Более того, вспомнила, как он требовал от подчиненных пропагандистской работы наподобие той, что велась в Третьем рейхе.
"Мне нужна тысяча говорящих голов Геббельса", — привела бывший пресс-секретарь его слова.
© REUTERS / ZUMA Wire/Sergii KharchenkoЮлия Мендель
© REUTERS / ZUMA Wire/Sergii Kharchenko
Юлия Мендель
Кроме того, по ее мнению, Зеленский — одно из самых больших препятствий к миру на Украине.
Европейские СМИ оценили это интервью как важный сигнал для Киева.
"Тот факт, что Карлсон решил опубликовать материал <…>, вероятно, свидетельствует о значительном ухудшении положения Зеленского, по крайней мере, в американских республиканских кругах", — пишет немецкая газета Junge Welt.
Коррумпированный лидер
Еще одной головной болью для главы киевского режима стали новости по делу Миндича, которые еще полгода назад спровоцировали крупный коррупционный скандал и отставку главы офиса президента Андрея Ермака.
Сначала украинские СМИ опубликовали новые расшифровки записей. В них речь шла о кадровых назначениях, компании Fire Point, взятках депутатам Верховной рады и строительстве элитного жилья в кооперативе "Династия".
Последний пункт стал для Ермака роковым. Так, 11 мая НАБУ и САП вручили ему подозрение по делу об отмывании 460 миллионов гривен, а уже 13 мая высший антикоррупционный суд Украины отправил его в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен — свыше трех миллионов долларов.
© REUTERS / Alina SmutkoАндрей Ермак в суде
© REUTERS / Alina Smutko
Андрей Ермак в суде
"Для украинской политической системы, безусловно, очень символический шаг, который лишь усиливает все предыдущие сигналы о наступлении очень тяжелых времен для президента", — подчеркивает издание "Страна.UA".
Дело в том, что, согласно расследованию НАБУ, заказчиками коттеджей были четыре человека. Украинские СМИ предполагают, что один из них — сам Зеленский.
Издание отмечает: Ермак — первый оказавшийся в суде соратник главы киевского режима, но, возможно, не единственный. В частности, подозрения могут вручить секретарю Совета национальной безопасности и обороны Рустему Умерову и близкому другу Зеленского Сергею Шефиру, который занимает пост его первого помощника в офисе президента.
Но есть и еще одно важное обстоятельство.
"Основной удар по Зеленскому наносится украинскими структурами, которые (включая НАБУ и САП) ранее ориентировались на Демпартию США, а теперь перешли под патронат Европы", — указывает "Страна.UA".
Таким образом, киевский режим испытывает давление не только со стороны Вашингтона и администрации Трампа, с которой у него давно не заладились отношения, но теперь и со стороны Брюсселя.
Просятся за стол
Параллельно в Европе все чаще высказывают мысль о том, что переговоры с Россией необходимы. В частности, председатель Европейского совета Антониу Кошта на прошлой неделе заявил, что обсуждает с лидерами 27 стран ЕС, как именно должно выстраиваться общение с Россией, когда "настанет подходящий момент".
При этом он уточнил, что переговорный процесс между Москвой, Киевом и Вашингтоном может затянуться, но Брюссель опасается остаться в стороне от обсуждений условий мира.
© REUTERS / Yiannis KourtoglouПрезидент Кипра Никос Христодулидис беседует с главой Евросовета Антониу Коштой во время неформального саммита европейских лидеров в Айя-Напе, Кипр
© REUTERS / Yiannis Kourtoglou
Президент Кипра Никос Христодулидис беседует с главой Евросовета Антониу Коштой во время неформального саммита европейских лидеров в Айя-Напе, Кипр
Попытки попасть за стол переговоров европейцы предпринимают достаточно давно. Усилия активизировались после саммита Россия — США на Аляске, однако пока успехом не увенчались.
В то же время в ЕС все яснее понимают, что в их интересах наладить прямой диалог с Москвой. Например, в начале февраля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о подготовке таких контактов. Правда, разговор с его представителем, как отметили в Кремле, не принес никаких позитивных сигналов по Украине.
Владимир Путин, отвечая 9 мая на вопрос журналистов о том, кто для него был бы предпочтительным посредником от Европы в подобных переговорах, назвал Герхарда Шредера.
Реакция Германии не заставила долго ждать.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер
"Мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени. Никто другой", — заявил Мерц.
После этого глава российского МИД Сергей Лавров назвал предложение Путина испытанием европейцев на политическую зрелость и чуткость и добавил, что, несмотря на бурную реакцию, отвергать такую возможность не стали.
Как бы то ни было, сигналы о том, что Европа ищет контактов с Россией, поступают все чаще. В этой связи выходки Зеленского и его нравоучения становятся раздражающим фактором. Конечно, о прекращении поддержки Украины речи не идет, но лично глава киевского режима становится все более уязвимым. Ведь отказывать коррумпированному диктатору гораздо проще, чем защитнику демократических ценностей, пусть и самопровозглашенному.
И дым Анкориджа нам сладок и приятен
14 мая, 08:00