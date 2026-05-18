Более ста производителей участвуют на выставке в Харбине

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более ста российских производителей из 37 регионов принимают участие в экспозиции в рамках фестиваля-ярмарки "Сделано в России", которая проходит в эти дни в китайском Харбине, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

В Харбине стартовал фестиваль-ярмарка "Сделано в России", который продлится до 21 мая и пройдет параллельно с юбилейным X Российско-китайским ЭКСПО на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. Это уже третий год подряд, когда Харбин принимает российский фестиваль, а всего в Китае РЭЦ организовал шесть таких мероприятий, начиная с 2024 года, когда первые ярмарки прошли в Шэньяне, Даляне и Чэнду.

"В этом году работа выставки началась уже 17 мая. Впереди - неделя активной деловой дипломатии. В экспозиции приняли участие более ста российских производителей из 37 регионов страны. Гости площадки могут ознакомиться с широким ассортиментом товаров, включающим продукцию АПК, напитки и биодобавки, косметику и средства гигиены, товары народного потребления, ювелирные изделия и сувениры, а также услуги в сфере туризма", - отмечается в пресс-релизе РЭЦ.

В церемонии открытия приняли участие высокопоставленные представители власти и бизнеса с обеих сторон. Так, китайскую сторону представили руководители провинций Хэйлунцзян и Ляонин, мэр Харбина и главы торговых департаментов. Провинция Хэйлунцзян (административный центр и крупнейший город - Харбин) стабильно остается одним из ключевых центров российско-китайской торговли, где более 70% внешнеторгового оборота приходится на Россию.

Участников фестиваля-ярмарки поприветствовал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что Харбин проникнут атмосферой крепкой дружбы народов России и Китая и занимает особое место в истории отношений двух стран.

"Радует, что проведение фестиваля-ярмарки "Сделано в России" уже стало доброй традицией. На старте эту инициативу в рамках визита поддержали лидеры наших стран: Президент России Владимир Владимирович Путин и Председатель Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпин. Формат подобных фестивалей пришелся по душе китайским гражданам и предпринимателям, а продукция отечественных производителей и национального бренда "Сделано в России" пользуется большой популярностью в Китае. В последние годы объем двусторонней торговли между нашими странами постоянно растет, развивается торговая инфраструктура, создаются условия для успешного ведения бизнеса. Это позволяет российским компаниям продвигать свои товары, находить партнеров, осваивать новые рынки", - отметил российский вице-премьер.

Организаторы подготовили насыщенную программу: гости могут попробовать блюда из камчатского краба, увидеть приготовление блинов и стейков российскими шеф-поварами, посетить показы российской анимации и мастер-классы по росписи игрушек. Популяризации товаров способствуют и популярные китайские блогеры, которые проводят прямые трансляции с фестиваля и знакомят с российской продукцией миллионы пользователей.

"Российский экспорт в Китай динамично развивается. Для нас особенно важно, что основным драйвером роста является несырьевая неэнергетическая продукция. Ежегодные объемы отгрузок стабильно растут с 2021 года. В 2025 году несырьевой неэнергетический экспорт увеличился на 18%. Такая динамика и такие масштабы и требуют качественной инфраструктуры для продвижения, и наш фестиваль-ярмарка как раз открывает перед отечественными производителями большие возможности для выхода на огромный рынок КНР", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

"С момента проведения первых ярмарок в Шэньяне и Даляне в 2024 году участниками фестивалей стали более 500 российских компаний и двух миллионов китайских граждан. За два с половиной года на полях фестивалей было проведено более 2 тысяч деловых встреч, подписаны контракты на сумму свыше 15 миллиардов рублей. Такие мероприятия позволяют укреплять российско-китайские отношения, развивать торгово-экономическое сотрудничество и знакомить китайских потребителей с российской продукцией и культурой", - добавила она.

Фестиваль-ярмарка выступает важным инструментом развития торгово-экономического сотрудничества. В текущем году запланировано проведение порядка 400 переговоров. Продукция, представленная на ярмарке, доступна для заказа не только на месте, но и через национальный магазин "Сделано в России" и ведущие китайские маркетплейсы.

В церемонии открытия приняли участие представители деловых объединений, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Амурской области Василий Орлов, глава Калмыкии Бату Хасиков, генеральный консул РФ в Харбине Сергей Линник.

"Говоря о выходе на китайский рынок, мы зачастую мыслим категориями крупных партий. Но сегодня появляется огромный дополнительный канал в виде цифровых платформ, который полностью меняет логистику сбыта наших продуктов. Необходимо проводить цифровую интеграцию наших госсистем с крупнейшими платформами, чтобы предоставить экспортерам продукции АПК выход на рынок в 1,5 миллиарда потребителей. Второе направление – логистика. Мы считаем необходимым развитие мультимодальных сервисов "порт-порт" + "сухой порт" на границе, что позволит создать непрерывный логистический процесс. И третье - создание новых финансовых инструментов. "Деловая Россия" при поддержке партнеров из Китайской торговой палаты по экспорту и импорту машиностроительной и электронной продукции в рамках своих отраслевых комитетов готова обеспечивать обратную связь и донастройку этих инструментов под реальные нужды производителя", - отметил председатель "Деловой России" Алексей Репик.

РЭЦ реализует программу продвижения национального бренда "Сделано в России", утвержденную правительством РФ в 2025 году, цель которой - повышение узнаваемости отечественных товаров на мировых рынках через символ птицы в цветах российского флага. Партнерами фестиваля выступили Московский экспортный центр и Росэксимбанк. Информационный партнер - "Спутник-Информ".