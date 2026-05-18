Умер актер Том Кэйн, озвучивший Йоду в фильме "Звездные войны"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский актер Том Кэйн, озвучивший Йоду в фильме "Звездные войны", умер в возрасте 64 лет.
- Причиной смерти стали осложнения после перенесенного в 2020 году инсульта.
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Американский актер Том Кэйн, озвучивший Йоду в фильме "Звездные войны", скончался в возрасте 64 лет, сообщил в понедельник его представитель Зак Макгиннис.
«
"Том умер в понедельник… в больнице в Канзас-Сити в окружении семьи", - сказал Макгиннис порталу TMZ.
По его словам, причиной смерти стали осложнения после перенесенного в 2020 году инсульта.