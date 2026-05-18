20:12 18.05.2026
Умер актер Том Кэйн, озвучивший Йоду в фильме "Звездные войны"

Актер Том Кэйн, озвучивший Йоду в "Звездных войнах", умер на 65-м году жизни

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский актер Том Кэйн, озвучивший Йоду в фильме "Звездные войны", умер в возрасте 64 лет.
  • Причиной смерти стали осложнения после перенесенного в 2020 году инсульта.
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Американский актер Том Кэйн, озвучивший Йоду в фильме "Звездные войны", скончался в возрасте 64 лет, сообщил в понедельник его представитель Зак Макгиннис.
"Том умер в понедельник… в больнице в Канзас-Сити в окружении семьи", - сказал Макгиннис порталу TMZ.
По его словам, причиной смерти стали осложнения после перенесенного в 2020 году инсульта.
Кэйн озвучивал Йоду и еще нескольких персонажей в целом ряде фильмов франшизы "Звездные войны". Также он подарил свой голос героям еще около сотни кинокартин. Кроме того, его голос звучал на аттракционах в Диснейленде в США, Японии и Франции.
 
КультураКанзас-Сити (Миссури)СШАЯпонияТом Кэйн
 
 
