15:00 18.05.2026
СМИ: США приостановят санкции против иранской нефти на время переговоров

© AP Photo / Marcos Moreno — Иранский супертанкер
Иранский супертанкер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США согласились приостановить действие санкций против иранской нефти на время переговоров.
  • Мера носит временный характер, а Тегеран требует отмены всех санкций США против Ирана.
ТЕГЕРАН, 18 мая - РИА Новости. США согласились приостановить действие санкций против иранской нефти, утверждает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник в переговорной команде.
"США приняли положение нового текста, согласно которому будет сделано исключение из санкций для иранской нефти на время переговоров", - говорится в сообщении агентства.
Оно отмечает, что мера носит временный характер, а Тегеран требует отмены всех санкций США против Ирана.
