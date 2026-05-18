СМИ: США приостановят санкции против иранской нефти на время переговоров

- США согласились приостановить действие санкций против иранской нефти на время переговоров.
- Мера носит временный характер, а Тегеран требует отмены всех санкций США против Ирана.
ТЕГЕРАН, 18 мая - РИА Новости. США согласились приостановить действие санкций против иранской нефти, утверждает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник в переговорной команде.
"США приняли положение нового текста, согласно которому будет сделано исключение из санкций для иранской нефти на время переговоров", - говорится в сообщении агентства.