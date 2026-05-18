В МИД Ирана заявили о готовности к любому сценарию в конфликте с США

ТЕГЕРАН, 18 мая - РИА Новости. Тегеран готов к любому сценарию развития конфликта с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на страну.
"Мы готовы к любому сценарию. Вооруженные силы Ирана в течение 40 дней (боевых действий, длившихся до начала перемирия - ред.) продемонстрировали, что мы со всей силой ответим на любой безрассудный шаг", - сказал Багаи в ходе брифинга.
В воскресенье Трамп призвал Иран поспешить со сделкой с США, заявив, что время имеет решающее значение.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.