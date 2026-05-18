Иран передал США ответ на корректировки Вашингтона в мирном плане Тегерана

ТЕГЕРАН, 18 мая - РИА Новости. Иран передал США свои замечания в ответ на корректировки Вашингтоном плана по урегулированию конфликта, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Несмотря на то, что США прямо заявили, что отклоняют этот (иранский - ред.) проект, мы через пакистанскую сторону получили ряд замечаний и корректировок. Мы рассмотрели предложения и, как было объявлено вчера, наша точка зрения была передана американской стороне", - отметил Багаи в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что Пакистан выступает посредником в диалоге Тегерана и Вашингтона.