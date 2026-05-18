09:31 18.05.2026 (обновлено: 10:33 18.05.2026)
Иран пригрозил уничтожить все базы США на юге Персидского залива

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Иран выведет из строя все военные базы США на юге Персидского залива, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"За последние 24 часа ВМС КСИР не позволили ни одному судну пройти через Ормузский пролив. В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы", — написал он в соцсети X.
Зольфагари пообещал, что власти исламской республики построят "новый порядок".
В воскресенье агентство Fars сообщило, что Вашингтон ответил на мирное предложение Тегерана, выдвинув пять условий. Среди них — отказ от выплат репараций и разморозки даже 25 процентов заблокированных иранских активов, вывоз из ИРИ и передача США 400 килограммов урана, работа только одного из ядерных объектов на территории страны, остановка боевых действий в зависимости от итогов переговоров.
По сути, все эти пункты противоречат проекту соглашения, который Иран несколько раз отправлял американцам. Так, в последнем варианте документа Тегеран предлагает прекратить войну на всех фронтах, снять санкции, разморозить иранские средства, компенсировать ущерб от боевых действий и признать право ИРИ на суверенитет над Ормузским проливом.
