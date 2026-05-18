В Ираке нашли еще одну израильскую военную базу, пишет NYT

Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Ираке. Архивное фото

Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Ираке

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ираке обнаружили еще одну израильскую военную базу.

Ее нашел пастух, который связался с иракскими вооруженными силами.

Эта база использовалась во время 12-дневной войны против Тегерана в июне 2025 года, сообщает Wall Street Journal.

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Еще одну израильскую военную базу обнаружили на территории Ирака, утверждает газета Еще одну израильскую военную базу обнаружили на территории Ирака, утверждает газета New York Times со ссылкой на иракских и других региональных чиновников.

По данным издания, "охраняемый военный объект Израиля" обнаружил пастух Авада аль-Шаммари.

Как пишет газета, мужчина связался с иракскими вооруженными силами, которым он рассказал о военных, вертолетах и палатках, которые увидел на территории объекта. Как рассказали очевидцы, пастух впоследствии погиб в результате обстрела его машины с вертолета. Родственник аль-Шаммари подтвердил эту информацию.

« "База, на которую наткнулся аль-Шаммари... использовалась во время 12-дневной войны против Тегерана в июне 2025 года", — сообщает газета со ссылкой на представителей службы безопасности одной из стран региона.

Как утверждается, израильские военные более года создавали скрытый объект на территории Ирака для проведения операций против Ирана. По словам одного из источников, израильские военные начали подготовку к созданию базы еще в 2024 году.

Два представителя региональной службы безопасности заявили, что база использовалась Израилем для оказания поддержки с воздуха, дозаправки и медицинской помощи.

« "Она (база — Прим. ред.) была предусмотрена только для временного присутствия для помощи в военных операциях", — говорится в публикации.

Иракский чиновник подтвердил New York Times существование объекта, отметив, что база находится в на западе страны в пустыне.

Девятого мая газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти Израиля якобы разместили секретную военную базу в пустыне в Ираке для нанесения авиационных ударов по Ирану летом 2025 года.