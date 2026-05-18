Рейтинг@Mail.ru
В Ираке нашли еще одну израильскую военную базу, пишет NYT - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 18.05.2026 (обновлено: 07:29 18.05.2026)
В Ираке нашли еще одну израильскую военную базу, пишет NYT

NYT: еще одну израильскую военную базу обнаружили на территории Ирака

© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Ираке
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Ираке - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ираке обнаружили еще одну израильскую военную базу.
  • Ее нашел пастух, который связался с иракскими вооруженными силами.
  • Эта база использовалась во время 12-дневной войны против Тегерана в июне 2025 года, сообщает Wall Street Journal.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Еще одну израильскую военную базу обнаружили на территории Ирака, утверждает газета New York Times со ссылкой на иракских и других региональных чиновников.
По данным издания, "охраняемый военный объект Израиля" обнаружил пастух Авада аль-Шаммари.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Иране заявили о проникновении агентов на израильский ядерный объект
24 сентября 2025, 20:07
Как пишет газета, мужчина связался с иракскими вооруженными силами, которым он рассказал о военных, вертолетах и палатках, которые увидел на территории объекта. Как рассказали очевидцы, пастух впоследствии погиб в результате обстрела его машины с вертолета. Родственник аль-Шаммари подтвердил эту информацию.
«

"База, на которую наткнулся аль-Шаммари... использовалась во время 12-дневной войны против Тегерана в июне 2025 года", — сообщает газета со ссылкой на представителей службы безопасности одной из стран региона.

Как утверждается, израильские военные более года создавали скрытый объект на территории Ирака для проведения операций против Ирана. По словам одного из источников, израильские военные начали подготовку к созданию базы еще в 2024 году.
Израильский флаг - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Израиль разместил в Ираке тайную базу для ударов по Ирану, утверждает WSJ
9 мая, 23:36
Два представителя региональной службы безопасности заявили, что база использовалась Израилем для оказания поддержки с воздуха, дозаправки и медицинской помощи.
«

"Она (база — Прим. ред.) была предусмотрена только для временного присутствия для помощи в военных операциях", — говорится в публикации.

Иракский чиновник подтвердил New York Times существование объекта, отметив, что база находится в на западе страны в пустыне.
Девятого мая газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти Израиля якобы разместили секретную военную базу в пустыне в Ираке для нанесения авиационных ударов по Ирану летом 2025 года.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заблокировал Ормузский пролив.
Глава разведки Корпуса стражей исламской революции Ирана Маджид Хадеми - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
В КСИР заявили о гибели главы разведки в результате атаки США и Израиля
6 апреля, 11:54
 
В миреИракИзраильИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала