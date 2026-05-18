Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин рассказал, изменятся ли условия ипотеки под 2% в новых регионах - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:59 18.05.2026
Хуснуллин рассказал, изменятся ли условия ипотеки под 2% в новых регионах

Хуснуллин: условия ипотеки в новых регионах в ближайший год не изменятся

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
Перейти в медиабанк
Марат Хуснуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что изменений условий льготной ипотеки под 2% в новых регионах в ближайший год не будет.
КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Изменений условий льготной ипотеки под 2% в новых регионах, в том числе расширения перечня категорий граждан в рамках программы, в ближайший год не будет, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы ничего, скорее всего, менять не будем. Мы считаем, что 2%, которые даем, и та категория граждан, которая есть, достаточно исчерпывающая. В ближайший год точно ничего менять не будем, будем работать по этим условиям", - сказал Хуснуллин на международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: КазаньФорум" отвечая на вопрос, ожидается ли изменение условий по льготной ипотеке в новых регионах.
Льготная ипотека в новых регионах России - программа с государственной поддержкой для покупки жилья под 2% годовых на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходил в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
Строительство - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Хуснуллин: запас прочности у застройщиков жилья в России почти выбран
03:15
 
ЖильеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМарат ХуснуллинОрганизация исламского сотрудничества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала