Хуснуллин рассказал, изменятся ли условия ипотеки под 2% в новых регионах

КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Изменений условий льготной ипотеки под 2% в новых регионах, в том числе расширения перечня категорий граждан в рамках программы, в ближайший год не будет, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы ничего, скорее всего, менять не будем. Мы считаем, что 2%, которые даем, и та категория граждан, которая есть, достаточно исчерпывающая. В ближайший год точно ничего менять не будем, будем работать по этим условиям", - сказал Хуснуллин на международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: КазаньФорум" отвечая на вопрос, ожидается ли изменение условий по льготной ипотеке в новых регионах.
Льготная ипотека в новых регионах России - программа с государственной поддержкой для покупки жилья под 2% годовых на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходил в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
