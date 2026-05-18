Лавров надеется, что конфликт вокруг Ирана не повлияет на Интервидение

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия надеется, что ситуация в Персидском заливе не повлияет на планы провести Интервидение в Саудовской Аравии в 2026 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я очень надеюсь, что последствия той агрессии, которую развязали в Персидском заливе американцы вместе с Израилем, не повлияют на планы проведения этого конкурса в текущем году", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров со своим коллегой из Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.