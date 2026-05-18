Как распознать инсульт и оказать правильную первую помощь

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Инсульт — это катастрофа в головном мозге. Один из сосудов либо забивается тромбом, либо рвется. При инсульте участок мозга перестает получать кровь. А значит, кислород. Поэтому счет идет буквально на минуты.

Как понять, что у человека случился инсульт? И как действовать?

Предвестники инсульта

По статистике , это острое состояние ежегодно поражает от 0,1 до 0,4 процента населения планеты. Это третья по частоте причина смерти после сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Иногда удар приходит внезапно. Но часто организм подает сигналы заранее — за несколько часов или даже дней. Врачи называют это транзиторными ишемическими атаками.

Обратите внимание, если появились:

резкая головная боль без видимой причины;

внезапное головокружение, потеря равновесия или координации;

онемение части тела — лица, руки, ноги, языка (важно: только с одной стороны);

ухудшение зрения на один или оба глаза;

проблемы с речью: не можете подобрать слова или выговорить их;

спутанность сознания, дезориентация в пространстве.

Симптомы могут длиться несколько минут, а потом пройти. Если такие атаки повторяются, риск полноценного инсульта очень высок.

Быстрый тест: как понять, что это инсульт

Есть два простых алгоритма. Первый — УЗП (улыбка, заговорить, поднять руки). Второй — УДАР (те же действия, но запоминается проще). Подходит любой.

У — улыбка. Попросите человека улыбнуться. Если одна половина лица не двигается, уголок рта или веко опущены — это тревожный сигнал.

З (Д) — заряд / движение. Попросите поднять обе руки вверх и удержать их. Если одна рука слабеет, опускается или вообще не поднимается — плохой знак.

П (А) — произношение / артикуляция. Попросите повторить простую фразу, например: "Сегодня хорошая погода". Если речь невнятная, человек не может выговорить слова или вообще не понимает, что вы говорите, — это инсульт.

Р — решение. Еще один признак: попросите высунуть язык. При инсульте его кончик отклоняется в сторону.

Если хотя бы один из признаков есть — немедленно звоните 103 или 112. Сообщите диспетчеру о симптомах. Это важно: приедет специализированная бригада.

Другие симптомы инсульта, которые нельзя игнорировать

Иногда инсульт проявляется нестандартно. Особенно если поражены глубокие структуры мозга или небольшие сосуды. Человек, оказывающий помощь, может столкнуться со следующими симптомами больного:

внезапная агрессия, неадекватное поведение (человек как будто пьян, хотя не пил);

апатия, заторможенность, нежелание двигаться или говорить;

галлюцинации, бред;

судороги;

потеря сознания;

резкое повышение температуры.

Что категорически нельзя делать при инсульте

Никаких таблеток. Запрещено давать препараты от давления или аспирин: резкий перепад давления добьет клетки мозга, а врачам будет сложнее оценить реальную клиническую картину.

Никакой еды и воды. У человека при инсульте часто отключается глотательный рефлекс. Он может поперхнуться таблеткой или водой, и она попадет в легкие (аспирация), вызвав удушье или тяжелую пневмонию.

Не давать человеку ходить. Даже если он рвется встать — уложите силой. Любая нагрузка расширит зону поражения мозга.

Профилактика: что реально работает

Инсульт можно предотвратить. Большинство факторов риска поддаются контролю. Среди возможных способов профилактики каждый найдет что-то свое.

Первый способ — контролировать давление. Если оно повышено — принимать назначенные врачом препараты регулярно, а не "когда припечет". Далее — следить за уровнем сахара и холестерина. Сдавать анализы хотя бы раз в год.

Не помешает бросить курить. Особенно это важно для женщин, принимающих контрацептивы. Ограничить потребление алкоголя — также не лишнее. Совсем исключать необязательно, но злоупотребление недопустимо.

Дальше — общие рекомендации. Ходить пешком хотя бы по 30 минут в день — это улучшит кровообращение и снизит риск тромбозов. Питание: меньше соли, жирного, жареного, больше овощей, фруктов, рыбы.