23:03 18.05.2026
В Индии в сафари-парке слон раздавил туристку

Слон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В индийском штате Карнатака в сафари-парке слон раздавил туристку.
  • Инцидент произошел утром в парке «Дубаре», когда туристам разрешено находиться вблизи слонов.
  • Министр лесного хозяйства, экологии и окружающей среды штата Карнатака поручил провести расследование и принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Женщина погибла в индийском штате Карнатака после того, как в одном из местных сафари-парков ее раздавил слон, сообщила газета Indian Express.
"В понедельник туристка в возрасте 33 лет из штата Тамилнад погибла после того, как в парке дикой природы в округе Кодагу штата Карнатака во время драки двух слонов на нее упал один из них", - говорится в материале издания. Как отмечается, женщина по имени Туласи приехала в парк со слонами под названием "Дубаре" вместе с мужем и ребенком.
Согласно информации Indian Express, инцидент произошел в утреннее время, когда туристам разрешено находиться вблизи слонов и смотреть, как их кормят и моют сотрудники парка. По словам местных официальных лиц, которые приводит газета, во время этого процесса между двумя слонами, Канчаном и Мартандой, завязалась драка. Несмотря на попытки сотрудников парка успокоить их, Канчан напал на Мартанду, из-за чего тот потерял равновесие и повалился на землю.
Indian Express уточняет, что когда слон начал падать, Туласи начала убегать в сторону вместе с остальными посетителями, но запнулась и упала, после чего слон придавил ее. При этом муж и ребенок женщины смогли спастись и никак не пострадали.
По данным газеты, министр лесного хозяйства, экологии и окружающей среды штата Карнатака Эшвар Кхандре распорядился провести тщательное расследование обстоятельств произошедшего и принять все необходимые меры, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем. Он подчеркнул, что вне зависимости от того, насколько хорошо натренированы слоны, предсказать их поведение в каждую конкретную секунду крайне сложно.
Кхандре также поручил чиновникам запретить посетителям подобных парков касаться слоновьих хоботов, приближаться к слонам для фотографий и кормить их сахаром, бананами или любой другой едой.
