Дмитрий Гадарь: Т-Банк тестирует свою инфраструктуру через атакующий ИИ

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Т-Банк выстраивает свою кибербезопасность при помощи непрекращающихся атак на самого себя с помощью атакующего искусственного интеллекта, сообщил вице-президент, руководитель департамента информационной безопасности банка Дмитрий Гадарь.
Выступая в рамках партнерской сессии Т-Банка на тему "Гонка скоростей: успевает ли защита за угрозами?", которая проходит в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) он сравнил такой подход с выработкой организмом иммунитета в постоянном режиме.
"Я рекомендую всем и во всем мире делать это стандартом. Это показывает свою эффективность. Мы называем это кибериспытанием, и в прошлом году мы вышли на закрытую программу кибериспытаний", - привели в Т-Банке слова Гадаря.
Как отметили в пресс-службе банка, в рамках пилотного проекта "атакующего ИИ" было проверено порядка 1300 сервисов и платформ, входящих в экосистему банка, в том числе Т-Бизнес, Т-Путешествия, Т-Авто и другие. При этом среднее время, которое атакующий ИИ-агент тратил на полноценную проверку устойчивости к кибератакам одного сервиса, составило около 45 минут — против 2–3 дней при классическом ручном аудите.
В проекте была использована разработанная банком группа атакующих ИИ-агентов, которые без участия человека анализируют инфраструктуру на устойчивость к уязвимостям на всех этапах работы: от разработки до использования человеком.
Система воспроизводит действия злоумышленника в режиме реального времени, позволяя выявлять уязвимости в условиях, имитирующих реальные атаки. В отличие от традиционных инструментов атак, которые действуют по заранее определенному сценарию, она адаптирует стратегию атаки и подстраивает ее под особенности системы защиты.
"Это позволяет выстраивать сложные, многоэтапные цепочки поиска уязвимостей без потери качества проверки и формировать целостную картину потенциальных атак", - утверждают в банке.
Разработка ИИ-агента началась в апреле 2025 года и уже используется как часть защиты экосистемы Т-Банка. Прогнозируемый экономический эффект от предотвращенных с помощью ИИ-агента инцидентов до конца года оценивается в 100 миллионов рублей.
"Мы вышли на уровень, когда можем не просто находить уязвимости, а системно воспроизводить реальные сценарии атак внутри инфраструктуры. По качеству такой подход сопоставим с работой сильной внутренней команды специалистов по моделированию атак. При этом выигрывает в скорости и масштабе. На фоне появления зарубежных атакующих ИИ принципиально важно уметь работать теми же инструментами, что и потенциальный злоумышленник. Это позволяет не только понимать, какие сценарии возможны, но и заранее готовиться к тем атакам, которые могут возникнуть. В результате мы можем закрывать критические риски быстрее, чем они могут быть реализованы", — прокомментировал Гадарь.